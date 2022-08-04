政治的日常》熟悉又陌生的台日之「絆」《時光の手箱》中的家族的追尋

由一青妙女士的家族追尋故事改編而成的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，本週五即將前往台南。對台日之「絆」有興趣的朋友，可以把握機會前往觀賞，在一青妙女士的敘事下，一起體解那曾經牽動台日社會認同政治的微妙情緒與時代氛圍。

李拓梓

有機會去看了一青妙的著作《我的箱子》和《日本媽媽的臺菜物語》改編的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。雖然我並沒有一青妙女士經歷台日家庭的經歷，但劇中關於台日之「絆」的主題，依然多次觸動了我，偶而也會跟著一青女士的敘事眼眶泛淚。

雖然是講家庭內的私領域故事，但一青爸媽的相遇，恰巧就是戰後台日分別走上了不同路徑的那個年代。受日本教育，對身為日本人從未懷疑的顏家大少顏惠民，因為戰爭與其後對國民政府治理的失望，發生了認同危機；而嫁到台灣才知道自己嫁給富豪之家的普通日本人一青和枝女士，則因為自己的國籍和階級身份遲遲無法得到台灣家庭的認同，也過得不太開心。

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簡而言之，這是一個「台灣人想變成日本人，日本人想變成台灣人」的家庭故事，顏惠民只吃和食，多講日文，搬到日本去，想要逃離那個不可脫除的台灣富家少爺身份；而嫁給他的一青和枝則努力學做臺菜、學習台語，希望能夠盡快融入丈夫的生命當中。

顏惠民只吃和食，多講日文，搬到日本去，想要逃離那個不可脫除的台灣富家少爺身份；而嫁給他的一青和枝則努力學做臺菜、學習台語，希望能夠盡快融入丈夫的生命當中。（圖：《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》劇照，財團法人影想文化基金會提供）

在那個大時代裡，第二次世界大戰結束、國民政府被共產黨擊敗逃到台灣，美國扶植亞洲的反共政權形成新冷戰，國際經濟則因為石油的崛起，讓顏家起家的煤炭事業注定要走入黃昏。如果照一青妙的描述，顏惠民應該是個纖細敏感的文藝青年，如果可以無事一身輕在日本的生活，對他壓力最小，但要負起長子之責，回頭接掌家裡的事業，反而讓他悶悶不樂。

劇裡對顏惠民這樣的個性也不是沒有反省，顏惠民滯日不歸的日子，過得並非清寒。他可以如此率性，是因為家裡的經濟條件優渥，而這樣的經濟條件，則是在千百勞工每天在礦坑裡辛苦營生拚生活所換來。既然生而為大少爺，顏惠民想要過輕鬆愜意的生活，卻又不得不承擔長子的責任。這個在家庭、社會與國家當中，都找不到出口的男子，在大時代的碾壓下一直困惑於自己究竟是誰，到底在哪裡，該做什麼？

其實戰後像顏惠民這樣找不到自己，衍生認同危機的人很多。霧峰林家的林獻堂便是一例，林獻堂是台灣新文化運動的重要支持者，戰後他經歷二二八和其後的清鄉，對國民黨的統治失望透頂，乾脆逃到日本度過餘生。就算留在台灣的人，對當時的政治情勢也有很多怨言，彭明敏的父親彭清靠二二八從高雄要塞司令部脫險後，整天關在房裡悶悶不樂，也絕口不提政治，這幾乎是我們祖父輩知識份子共同的記憶。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》是一個「台灣人想變成日本人，日本人想變成台灣人」的家庭故事（圖：《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》劇照，財團法人影想文化基金會提供）

顏家的衰落是時勢所逼，但去日不歸的顏惠民後來因為生病撒手人寰，又是另一個故事。那是個醫師不太鼓勵和癌症患者透露真相的時代，一青妙在書中敘述了爸爸和媽媽因為隱瞞病情的選擇而陷入冷戰，老要孩子居中傳話，就算要去最愛的長野山裡旅行，也不想和媽媽去，只帶著他和妹妹前往。這段她親身經歷的故事寫得很深刻，可惜舞台劇很難表現出那種情緒，有點可惜。

一青妙說他其實不太認識自己的爸爸，也是透過媽媽過世後留下的筆記，才能理解當時爸爸的想法，以及媽媽的怨懟，這也是她寫作《我的箱子》和《日本媽媽的臺菜物語》的原因。但無論是媽媽學習作臺菜的過程，還是媽媽記錄在日記、信件當中的文字，回憶與文字所表述的一切，確實很難在舞台上呈現。這是許多作品改成電影或戲劇時無法克服的挑戰，但我認為劇組透過敘事、舞台與照片的處理，對現場不見得事先讀過書的觀眾來講，還算是瑕不掩瑜。

不過舞台劇的形式，也能做到很多書本中無法達成的效果。劇中許多台語、日語和北京話之間的語言流動，其實是許多以台語為母語的家庭裡的日常，台灣人什麼時候講日語？什麼時候講台語？什麼時候講北京話，是我們從小習慣也擅長的事。爸媽講悄悄話不想讓小孩知道的時候講日語，柴米油油的生活之間用台語，需要出門拋頭露面的時候講北京話，這是許多台灣人從小習慣的生活型態。劇中對這些語言的運用時機掌握得很好，尤其飾演顏惠民的蔭山征彥不太會講台語，也剛巧映襯出顏惠民不太愛講台語的內心戲。

回憶與文字所表述的一切，很難在舞台上呈現。這是許多作品改成電影或戲劇時無法克服的挑戰。（圖：《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》劇照，財團法人影想文化基金會提供）

戰後的台日間有種特殊的情緒，以日文的「絆」（きずな）來形容很貼切。老一輩的「絆」是一青妙描述的那種，做不成日本人，或者做不成台灣人的那種遺憾。而新一代的「絆」，則比較接近對熟悉又陌生的台日生活和文化深入理解的意圖。無論是透過旅遊尋找熟悉的風景、透過語言的學習發現那個熟悉又陌生的語言，還是透過電視節目、小說，發現自家的家常菜怎麼很和風或台味，或是爸媽的各種品味很日本，都是台日連結中隨手可拾得的生活經驗。

這些媒介所帶來的熟悉感，幫助了台日民間社會在戰後重新聯繫、對上線。日本遭逢三一一時的鉅額捐款、台灣深受政治病毒干擾時如及時雨來的疫苗，都是台日之「絆」的具體展現。有難時互相幫助，時時感謝與惦記著彼此，比家人疏離一點，又比鄰居親近一點，身處其中的人可以輕易體會，但若非身處期間者，恐怕很難理解這種兩地社會之間的「絆」與牽繫。

經常來往台日之間的一青妙女士對這種心情，想必深有所感。幾年前我在京都的惠文社書店看見她的深度旅遊文化紹介《我的台南》，翻閱後愛不釋手，覺得好像找到了台日之間民間往來的一個通道入口，穿過了就會來到台南。

其實一青妙出身的顏家土地大多數在北部，她和台南理當無甚淵源，但隨著她經常書寫台南，「一青妙的台南」不僅成為她的書寫主題，也成為日本人認識台南的窗口。這也代表著背負家族色彩的顏妙小姐，早已走出困擾著她父母輩一生的認同危機，成為牽繫台日之絆的一青妙女士了。

現在，這位牽繫台日之畔的一青妙女士將她的家族追尋故事改編成《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，和台灣的觀眾分享她所經歷過的台日之「絆」，在台中、台北的演出都有很好的口碑，本週五《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》即將前往台南，也期待所有對台日之「絆」有興趣的朋友，都可以前往觀賞，在一青妙女士的敘事下，體解那曾經牽動台日社會認同政治的微妙情緒與時代氛圍。

本週五《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》即將前往台南。（圖：《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》劇照，財團法人影想文化基金會提供）

《時光の手箱》臺南場

地點：臺南文化中心演藝廳

時間：8月5日-7日

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