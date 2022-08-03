自由開講》以價制量才是減菸王道

涂醒哲

前幾個月「菸害防制法修正案」鬧得沸沸揚揚，民間團體與學者都表示青年吸菸率居高不下，其一原因為新興菸品的出現與流通，要「雙禁」還是「一開一禁」眾說紛紜。我一向習慣從預防醫學的角度來看事情，針對這次的修正案我有不同見解。

前幾個月「菸害防制法修正案」鬧得沸沸揚揚，民間團體與學者都表示青年吸菸率居高不下，其一原因為新興菸品的出現與流通，要「雙禁」還是「一開一禁」眾說紛紜。圖為電子菸示意圖。（資料照）

本次會期委員們似乎把焦點聚焦在「新興菸品」上，我認為這是本次修正草案的盲點之一。或許很多民眾不知道，我國國民的死亡原因，肺癌是第一名，而肺癌的主要成因便是吸菸與二手菸害。站在預防醫學的角度來看，我們現在該做的是想辦法如何減少整體菸害，以及降低我國民眾罹患肺癌的機率。

請繼續往下閱讀...

台灣花費在肺癌上的醫療費用一年將近500億，這驚人的數字在大眾爭論到底該「一開一禁」還是「雙禁」時，正在逐年增加。在健保總額支付制度下，也是醫界財務愈來愈大的負擔。我相信「減菸減害」應該是所有人的終極目標。然而最有效的減菸方式為「以價制量」，減少所有菸品的吸食率應為全民共識，但在數次討論中居然沒有討論「提高菸價」，著實令人不解。

另一盲點，學者與委員們認為限制了電子菸就能杜絕青少年接觸菸品的機會，但事實上紙菸價格比新興菸品都來的更加便宜。一支電子菸載具要價一千多元，菸彈菸油一組要價800元不等；而超商販售的某些紙菸一包100元還有找。我們該雙管齊下：一方面提防青少年將支配有限的零用錢拿去買低價的紙菸，一方面想法減少青少年接觸有害物質未知的新興菸品。這兩種危害都應是委員們要設法避免的，因此菸價提高與通路管制應併行討論。

「以價制量」的成效有目共睹，自從2008年我國菸捐調漲為20元，2008年至2016年的成年人整體吸菸率從21.9%降至15.3%。而2017年菸稅再次調漲20元，2016年到2020年的成年人吸菸率從15.2%降至13.1%。台灣自2008年至2020年調漲了兩次菸稅捐，吸菸率下降幅度超過四成，顯示菸價調漲是有成效的。來看看過去韓國漲菸價的影響，韓國從1997年後便開始增加菸價，25年後成功將男性吸菸率從近80%降至50%。

WHO報告指出，菸價提高10%，短期內可以降低2.5-5%的吸菸率，長期則可降低10%。我國菸價相當低廉，儘管漲了數次的菸稅菸捐，台灣菸價在世界排名依然位居120多名。我們也可以借鏡一下其他國家的菸價與吸菸率的關係：美國菸價台幣400多，15歲以上男性吸菸率約為10%；紐西蘭菸價 600多，15歲以上男性吸菸率約為13%；英國菸價300多，15歲以上男性吸菸率約為17%。而我國菸價100元上下，15歲以上男性吸菸率竟高達20%左右。可見菸價愈低的國家，男性吸菸率愈高。

「以價制量」已成為減菸的趨勢潮流，可惜立法院討論了半年，卻未提出相關漲菸稅的政策。我國健保破洞危機與人民健康更是迫在眉睫，委員們整體思維竟只停在「解決新興威脅」，而非「減少既有傷害」。我認為不論新興菸品或是傳統紙菸，都應該提高價格讓民眾尤其青年人遠離菸害。藏健於民就是藏富於民，調漲菸價除了有助減菸外，也可用於醫療健康發展，更能貫徹保護弱勢的健保制度宗旨。

不可否認目前有需要處理新興菸品的急迫，但菸稅捐調漲與新興菸品議題並不衝突。期許各界能正視稅捐漲幅帶來的減菸效益。以價制量才是減菸王道！

（前衛生署署長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法