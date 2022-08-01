自由開講》彩虹村文創團體塗抹牆面的法律問題

鄭文婷

台中彩虹村遭文創團體塗抹牆面，引發社會一陣譁然，雖然文創團體負責人主張塗抹的六個牆面都是團體員工的創作，並未涉及侵害彩虹爺爺創作的部分，但事實真是如此嗎？

台中彩虹眷村牆面，近日慘遭文創團體惡意破壞，引發社會譁然。（台中市文化局提供）

首先我們來看看民法第811條規定，動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。文創團體主張六面牆都是團體員工的創作，縱使為真，那麼頂多也是她們將使用的塗料加工附合到房子的牆面上，因而形成與房屋牆壁不可分割的重要成分，依照前述規定這些顏料已經因為附合而由房屋所有人取得所有權，那麼文創團體是否還能主張這些塗鴉都是屬於他們的財產權呢？恐怕就有疑問了。

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既然房屋所有權人因為文創團體的附和行為取得顏料的所有權，也就是說不管塗鴉是否為藝術創作，都已經因為民法第811條規定讓文創團體徹底地喪失所有權，如果文創團體連所有權都沒有的話，還有甚麼立場好談智慧財產權呢？

這個爭議案件充分顯示藝術創作者，自身對於權利的忽視，該團體負責人在媒體上表示該團隊經營超過十年，修復眷村花費數百萬元，為了抗議台中市政府整修通知太晚送達的粗暴行為，因此也就粗暴地塗抹他們自己的創作，這樣的講法不正落入了，別人可以粗暴，所以我也可以粗暴的謬論當中嗎？

這個事件已經走入司法程序，但文創團體的不良示範確實對社會集體造成不良影響，更何況法律有救濟管道可以救濟，不循權利救濟途徑解決，無端破壞寶貴的文化資產，並非智舉，希望這個事件能夠讓大家對自己與他人的權利都有相對的尊重。

（律師、民進黨基隆市議會黨團總召）



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