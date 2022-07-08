檔案瑰寶》由直轉橫：新臺幣鈔券的發行與演變

新臺幣是我國現行法定貨幣，目前流通的是橫式鈔券，有別於早期直式鈔券。今年，適逢橫式新臺幣佰元鈔發行60年，就讓我們一同探究新臺幣鈔券的演變。

首張橫式壹佰圓鈔券。

（資料來源：許峰源提供）

程驛喬/國家發展委員會檔案管理局檔案典藏組科員

翻閱臺灣歷史的發展，可發現鈔券的發行歷經多次改變。1945年8月，日本宣布投降，政府接收臺灣之際，因金融狀況不穩定，決定不使用中國法幣—金圓券，改印製並發行臺幣，即所謂的舊臺幣（圖1）。後來受到國共戰爭影響，臺灣通貨膨脹劇烈，舊臺幣幣值一落千丈。

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圖1 舊臺幣壹佰圓鈔券



案名：新台幣印製及由滬運台

檔號：0035/252.2/4

來源機關：臺灣省文獻委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

為穩定金融秩序，臺灣省政府於1949年6月15日公布「新臺幣發行辦法」，進行幣制改革，規定以舊臺幣四萬元兌換新臺幣一元，開始使用新臺幣（圖2），並於隔天停止新臺幣與中國大陸各地貨幣匯兌，以抑制物價波動惡化。年底，政府遷臺，中央銀行因應情勢變遷緊縮組織，僅保留總行6個單位，撤銷所有分行，因此大部分業務必須委託臺灣銀行辦理，其中包括鈔券的發行。

圖2 新臺幣發行辦法



案名：新臺幣發行辦法

檔號：0038/F0-11.61/0001/01/001

來源機關：臺灣銀行

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1950年代，為因應臺海局勢緊張，以及金門、馬祖戰地特殊需求，臺灣銀行就流通使用於金門、馬祖的新臺幣加印地名，成為外島貨幣的特色（圖3）。1961年，臺灣銀行有別於過往只發行直式的新臺幣鈔券，增加發行橫式鈔券，並讓以受贈美援興建的西螺大橋得以躍然展現於鈔券之上（圖4）。臺灣銀行另再發行印有花蓮蘇花公路、墾丁鵝鑾鼻燈塔等風景的橫式鈔券（圖5）。當時流通的鈔券僅壹元、伍元、拾元小面額，其後漸漸不敷臺灣社會經濟需求。

圖3 限金門通用新臺幣拾圓樣張



案名：金門馬祖新台幣行使及匯兌暫行管制辦法暨金門防衛部經費仍請在台灣撥領案

檔號：0039/6-4-2-2-10/2

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖4 拾圓鈔券上的西螺大橋圖樣（1963年發行）

（資料來源：許峰源提供）

圖5 伍圓鈔券上的墾丁鵝鑾鼻燈塔圖樣（1968年發行）

（資料來源：許峰源提供）

從發行額度來看，1961年新臺幣發行總額計26億1,000餘萬元，比1949年增加13倍之多，但最高面額僅拾元（圖6）。依照前揭「新臺幣發行辦法」第3條之規定，幣券面額分壹元、伍元、拾元及佰元共4種，已公告在案的佰元鈔券卻遲遲未能發行（圖7）。為了回應市場交易需求，臺灣銀行於1961年6月10日發行多年前即完成印製的直式新臺幣佰元鈔，凸顯經濟環境的轉變。

圖6 簽呈酌量發行伍拾、佰元新臺幣鈔幣



案名：台灣銀行發行概況及限外發行

檔號：0040/3130804/2-001

來源機關：總統府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖7 簽呈為適應實際需要，即刻發行佰元鈔券



案名：台灣銀行發行概況及限外發行

檔號：0040/3130804/2-001

來源機關：總統府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

臺灣在歷經兩次臺海危機後，政治經濟情勢趨於穩定，改進中央金融機構，完善中央銀行制度的需要迫在眉睫。1961年6月27日，政府核定「中央銀行復業方案」（圖8），7月1日中央銀行正式復業，借用臺灣銀行重慶南路（圖9、圖10）、寶慶路行舍為總行辦公室，不斷朝健全銀行制度、領導全國金融、鞏固幣信、促進生產，以協助經濟發展，增進國民所得等目標邁進。

圖8 中央銀行在臺復業方案



案名：中央銀行在臺復業方案

檔號：0076/0011002/0

來源機關：中央銀行

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖9 台灣銀行辦公室



案名：1970農復會照片

檔號：0059/0017/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖10 在台灣銀行辦公情形



案名：1964農復會照片

檔號：0053/0011/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

中央銀行復業後，受主客觀環境影響，繼續委託臺灣銀行代理發行鈔券。1962年6月11日，中央銀行有感前一年在市面流通的直式佰元券，因印製多年、紙質差，故正式發行橫式新臺幣佰元券以替換直式，兌換時間3個月，至9月10日截止兌換，舊券不再流通。在兌換期間，新舊式兩種佰元券同時適用。外島方面，中央銀行繼續按分區行使貨幣制度（圖11），在金門（馬祖亦同）發行印有「金門」、「限金門通用」或「限金門地區通用」字樣的鈔券（圖12），但也將直式鈔券轉為橫式。

圖11「發行統一，貨幣分區」制度



案名：中央銀行在臺復業方案

檔號：0076/0011002/0

來源機關：中央銀行

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖13 庫存黃金劃分為保管品及準備金



案名：庫存之現金、生金銀、保管品

檔號： 0047/04-1/1

來源機關：中央銀行

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

為鞏固幣信，中央銀行發行新臺幣鈔券時，都有等值黃金或外匯資產作為發行之準備（圖13）。1971年1月，中央銀行公告發行新版新臺幣伍拾元鈔券及壹佰元鈔券，其中佰元鈔券正面圖案為國父孫中山遺像，背面為總統府景觀，相較上一版佰元鈔券，正面上端文字由「臺灣銀行」改為「中華民國」（圖14）。

圖14 綠色佰元鈔券發行公告



案名：印鑄及發行之印鑄-印鑄計劃

檔號：0060/01-1-1/1

來源機關：中央銀行

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖15 預估67年各券類需求數



案名：印鑄及發行之印鑄-印鑄計劃

檔號：0065/01-1-1/1

來源機關：中央銀行

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

佰元鈔發行後，成為各券類發行量之冠，以「預估67年的各券類需求數」來看，佰元鈔券的發行額占92.28%，伍拾元鈔券占3.03%，拾元鈔券占4.04%（圖15）。而當發行總量至4億張時，每張成本為0.801元（圖16）。

圖16 鈔券印製成本動態



案名：印鑄及發行之印鑄-印鑄計劃

檔號：0065/01-1-1/1

來源機關：中央銀行

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖17 不同面額的新臺幣鈔券



案名：巴拿馬總統活動、連戰院長活動

檔號：0083/0078/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1980年2月25日，因應市場需求，中央銀行首度發行大面額伍佰元、壹仟元鈔券，為首次採用蔣中正總統肖像印製的鈔券，利用平凸版不同顏色準確印刷，造就複雜華麗色彩。1982年6月15日，為提高大面額鈔券防偽功能，發行改版伍佰元、壹仟元鈔券，使用定位人像水印並內嵌金屬安全線，足證鈔券印製水準及防偽功能又更為強化。1988年農曆年前，為因應民間年節喜好紅色鈔券習慣，將原為綠色的壹佰元鈔券改為紅色設計後正式發行（圖17）。其特點除採用國父遺像水印，也開始重視視障者權利，增加點字，以利面額辨別。發行後，民間婚禮衍生以36張佰元鈔券，排成一個「囍」字作成喜幛送給新人，除了紅色喜氣、雙喜臨門外，也希望新人事事順利。

圖18 臺銀名稱的更改與新臺幣之發行



案名：經濟日報社論等論及中央銀行之發行業務與央行法之訂定問題摘要

檔號：0060/32905/0004/001/070

來源機關：總統府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

隨著臺灣政治經濟轉型，社會大眾對中央銀行的法律地位及獨立性問題多有疑義，如以組織而言，中央銀行受總統府管轄，但總統府組織法並未規定其法定地位，且中央銀行掌管貨幣發行權，實際上卻委託臺灣銀行，鈔券上明註「臺灣銀行」字樣，產生諸多悖論（圖18）。至1979年11月8日，政府修正「中央銀行法」，中央銀行改隸屬行政院。

圖19 鈔券發行機構改為中央銀行



案名：游錫堃院長、張俊雄院長、蘇正平局長、新聞局正副局長活動、921重建成果

檔號：0091/0445/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

2000年7月1日，中央銀行訂定「中央銀行發行新臺幣辦法」，新臺幣由中央銀行直接發行，鈔券發行銀行改植「中央銀行」，象徵新臺幣成為國幣。此外，發行新版新臺幣在構圖與主題上與過往有顯著不同，從政治人物的主題，轉為本土關懷，兼具尊重歷史、展現臺灣未來希望、呈現本土景觀及生態保育等圖樣，顯現臺灣社會環境與氛圍的轉變（圖19）。2011年，為慶祝中華民國建國一百年，中央銀行發行「慶祝中華民國建國一百年」佰元鈔券，首度舉行特殊號碼公開拍賣，使鈔券除用於市場交易，也可透過紀念鈔或特殊號碼方式，獨具收藏價值。

圖12 金門通用拾圓鈔券。

（資料來源：許峰源提供）

綜上所述，這些曾經在臺灣社會中流通的鈔券，體現經濟發展脈動，隨著時代演進，資通訊科技之發展，多元支付工具、塑膠貨幣、虛擬貨幣等都促使我們思考貨幣在社會的角色。歡迎透過國家檔案資訊網，共同探尋新臺幣與臺灣社會發展的軌跡。

參考資料

1.中央印製廠，《中央印製廠六十年》，台北：中央印製廠，民90。

2.莊銘國著，《典藏鈔票異數》，台北：五南圖書出版股份有限公司，民95。

3.文化部台灣大百科全書，台海危機，民111.3.1檢索。

5.中央研究院民族學研究所，人類學家的錢包，民111.3.1檢索。



6.中央銀行券幣數位博物館，台灣券幣的發展-民國時期，民111.3.1檢索。

7.蘋果日報，〈新台幣報你知｜改版要花5百億 陳水扁任內千元大鈔改成「4個小朋友」〉。民111.3.18檢索。

8.自由時報，〈＜紀念鈔市場＞三開典藏版 一度炒到8,000元〉。民111.3.18檢索。

9.檔案管理局應用服務組，〈原形「幣」露——新舊台幣的變裝故〉，檔案樂活情報，民111.5.21檢索。



10.許峰源，〈四萬換一元：新台幣的發行與流通〉，檔案樂活情報，第144期，民111.5.21檢索。

本文經授權轉載自國家發展委員會檔案管理局：檔案樂活報》由直轉橫：新臺幣鈔券的發行與演變

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