自由廣場》央行數位貨幣對貨幣政策之影響

◎ 何棟欽

國內外目前有很多文章探討央行數位貨幣（Central bank digital currency, CBDC）的發行流通議題，例如，CBDC的基本特性、分類與相關制度設計、對商業銀行的重要意義、對金融穩定與貨幣政策的影響等，都是央行、專家學者常探討的議題。

CBDC對貨幣體系、貨幣政策、金融市場、金融穩定等方面的影響，尚在研究階段並無定論，它的推出給學術界帶來越來越多的理論問題，包括CBDC下貨幣政策目標是否會發生改變，CBDC對經濟學的影響等，特別是針對引入CBDC對現有貨幣經濟學理論和貨幣政策影響效果的研究還不夠。簡單說，對貨幣金融理論的衝擊尚無系統性的完整探討。

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CBDC對於貨幣政策和金融穩定的影響，中國人民銀行行長易綱在「芬蘭央行新興經濟體研究院成立卅周年紀念」活動已言簡意賅的說，這主要取決於CBDC的設計。如果更類似於現金，則影響相對有限，但如果具有存款等金融資產的屬性，則可能引發存款替代，導致金融中介規模收縮並降低貨幣政策傳導效率。

本文要從務實面探討央行數位貨幣的發行對貨幣政策之可能影響，舉凡貨幣目標制央行關心的議題，如貨幣政策傳遞效率、貨幣流通速度、準備貨幣、M2等皆為探討對象，這是國內文獻尚未觸及的重要主題。

一、CBDC會提高貨幣流通速度，減少準備貨幣

使用CBDC時，相同交易價值，民眾所須持有的現金數額會減少，準備貨幣因而減少，會提高貨幣流通速度。而以行動錢包使用央行數位貨幣，就不需將金錢大量以活存方式持有，銀行準備金因而減少，準備貨幣也會跟著減少，將進一步提高貨幣流通速度，亦即較少的貨幣數量就足以支撐經濟運轉，對採貨幣目標制的央行有很重要的政策涵義。

CBDC使貨幣與金融資產的轉換更加便捷，貨幣流通速度、貨幣乘數有可能上升，過往的貨幣政策經驗可能會不適用。

二、CBDC會降低通貨發行的季節性

因民眾現金需求提高，每年從尾牙過後到除夕，一般都是通貨發行(在市面流通的貨幣)高峰 ，尤其除夕前一天往往是最高峰，而根據經驗，在元宵節過後，資金才會陸續回籠。主要是民眾過年前會有採買年貨、發紅包，企業年終獎金及購買禮品及舉辦尾牙等需求，至於通貨發行額每年成長的原因，最主要是經濟活動日益發達和消費意願提高。因此，春節前後通貨發行存在非常明顯的季節性，使用央行數位貨幣後，領壓歲錢發紅包等現金需求可望減少，將改變通貨發行的季節性，不論採用X-12-ARIMA 或X-13ARIMA-SEATS進行季節調整，均會影響調整結果，進一步影響金融統計的生態、央行的貨幣估測及貨幣金融的所有相關研究，影響重大。

三、發行CBDC影響貨幣創造及M2

CBDC就是數位化現金，它脫離銀行帳戶的束縛，無須身分認證，甚至在離線狀態就可實現價值轉移。在CBDC大量替代M○後，現金業務或將消失，ATM功能逐步弱化，反金融中介加快，由於CBDC不需開立銀行帳戶、離線支付、即時結算、無手續費等特性，可能導致個人客戶更願意將現金和活期存款轉化為CBDC使用，商業銀行的存款或將流入CBDC錢包，銀行存款流失將影響存款貨幣創造或貨幣信用創造及M2。

（作者是台大財金博士、前台大財金系教師）

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