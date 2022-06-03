自由開講》荒謬的中國地名變臺灣路名

洪昱睿

促轉會已宣告解散，但是其留下來的待處理議題其實還非常多。筆者不太清楚促轉會是否有將各地威權時期留下來的「中國路名」等列入在處理事項當中，但我希望促轉會職權移交後，能有一個部會可妥善承接並處理此事。

所謂「中國路名」，筆者可以舉個小例子，筆者居於臺中市，近來有些事項必須至 「北平路」處理。我從臺鐵精武站周邊出發，延進化路、進化北路，一路直行至崇德路右轉，繼續直行崇德路，所遇較大的交叉路口之路名全是「中國地名」，且所排列方位與中國地理截然不同。

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首先，我會遇到「太原路」，太原應該為在中國山西省吧？其次到了「漢口路」，漢口現在應該已併入「武漢」並屬於中國湖北省吧？第三，遇到的是「青島路」，青島應該位於中國山東省吧？我甚至還在想怎麼沒經過「膠州灣」呢！再來，到了「天津路」，終於靠近「北平路」了，也「算是」來到了河北省。再下一條交叉路口，才終於來到了「北平路」。

（資料照／台灣基進黨提供）

其實騎機車從起點到終點，以平常日的非通勤時段而言並不會非常花時間。但光就這一點距離，我心裡實在覺得既悲哀又感慨。這裡是臺灣，國民黨威權一黨專政時代也已過去了，為何還不將這些路名、地名等等，恢復舊名或重新賦予和中國無關的新名字？而且照中國國內真正的地理位置來看，這些路名隨便跨越省份，雜亂無章，再者中華人民共和國成立後若干地制也有所改變，就連「北平」亦早已改稱「北京」。

有人也許會認為「小事而已，何必花費公帑改名，叫習慣就好了啊！ 」但筆者認為事情或許不該這樣去脈絡化地看。第一、臺灣和中國是兩個互不承認的國家，但是都是主權獨立的。第二、中國不管在明處暗處，都是臺灣的敵對國家，路名或地名使用敵國的地理名稱簡直太荒謬了。不正義的，如臺中市大甲區的「蔣公路」、西區的「經國綠園道」；不符事實的，如上述所列舉的「中國地名轉路名」，該改的還是應該要改才對！

（語文工作者）

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