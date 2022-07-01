自由開講》「一世人撿角」的國民黨

洪昱睿

國民黨籍前彰化縣長卓伯源，今日刊報向「國民黨全體黨員」喊話，主張「九二共識就是和平共識」。推敲這篇文宣，筆者試著整理出兩大重點：

國民黨籍前彰化縣長卓伯源，今日刊報向「國民黨全體黨員」喊話，主張「九二共識就是和平共識」。（翻攝卓伯源臉書）

一、突顯出國民黨主席朱立倫有多麼缺乏領導威信。朱立倫不久前訪美，才定調「九二共識就是沒有共識的共識」，相信他這番話肯定在黨內不受普遍支持且引發爭議，而最大的反彈者一定是深藍的族群，因為深藍幾乎等於紅統，紅統是接受習近平「一國兩制台灣方案」的，也就是「九二共識，只有一個中國，沒有一中各表」，難怪他們會按耐不住。

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而只要看朱立倫在協調桃園市長、苗栗縣長等各縣市參選人搞得荒腔走板，就知道他在黨內的領導統御能力出了大問題。現在連一個已經過氣的地方小政客，都要出來刊報嗆朱了，這不就是最好的證明了嗎？

二、突顯像卓伯源之流，也不想想自己有司法爭議，八年縣長任期給縣民留下的印象，也只有花費公帑做個「伯源題」的「詩袋」而已。選立委已經「沒法度」，妄想選主席也敗北的人都看不起、不甩朱立倫，更糟糕的是，這種人還在自我矮化台灣、博取中國歡心。

卓在文宣中稱朱立倫為國民黨「主事者」，這多不敬？對主席不稱其主席？而對自己國家的政府，卓伯源竟稱它為「執政當局」，自我矮化成這樣，這不但是瞧不起他自己，也是瞧不起台灣2300百多萬人的用字遣詞。試問，卓伯源先生是什麼咖？同場加映：會題詩的「國文天才」卓先生在文宣中稱「和平對台灣、亞太，其意義遠高於一切，重要性『不可言喻』，無可估量。」，是「不可言喻」還是「不言而喻」，應該再琢磨一下。

國民黨，不用再喊團結了，各方「想空想縫」（台語：機關算盡）一世人撿角啦（台語：一輩子沒出息）！

（語文工作者）



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