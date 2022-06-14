自由開講》台灣新電影四十年的文化啟示

黃大益

1982年《光陰的故事》開啟台灣新電影的黃金歲月，受七○年代外交重挫、回歸鄉土文化運動，以及八○年代掙脫威權的社會抗爭等影響，促使新電影發展，其內容題材更與戰後的台灣社會密不可分；此股浪潮最重要的歷史意義在於促成台灣電影晉升藝術範疇，並於國際影壇上奪得一席之地。然而四十年後的今天，台灣新電影的精神還能帶給我們什麼文化啟示？

依文化基本法規定，每四年須召開的全國文化會議於上月底落幕。過去鄭麗君前部長重視文化治理，將文化視野帶入政府體制，融入國家發展；此刻，李永得部長更進一步提出「文化預算」及推廣「公共建設計畫」概念。政府預算除了各行政部會的基本需求、公共建設發展的預算外，可思考另闢「文化預算」支持各部會進行文資保存、展演藝術等文化事務；此外「公共建設計畫」亦即公部門投資產出更高經濟價值，如此，投資影視音與藝術創作也可為資本門，如一幅畫、一部作品、IP帶來效益可能更大。

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依文化基本法規定，每四年須召開的全國文化會議於上月底落幕。過去鄭麗君前部長重視文化治理，將文化視野帶入政府體制，融入國家發展；此刻，李永得部長更進一步提出「文化預算」及推廣「公共建設計畫」概念。（資料照）

除了調整政府預算結構，文化培育亦是厚植國家文化根基重要的一環，將文化帶入歷史、社會、經濟與科技發展的思辨中是文化培育該承載的重量；2019年「文化內容策進院」揭牌，構築跨部會協力合作機制，整合各方量能，作為「文化台流」的起點；從投資策略、生產製造、通路拓展、品牌經營等各面向，提升文化內容產值，建立本土的文化品牌。

回顧台灣新電影的意義，在於當年的電影工作者以實際行動回應時代，證實自身與鄉土的關係，建構台灣本土化的認同。物換星移，台灣新電影四十年的啟示即在於，每個發展階段都有該克服的難題，當今我們如何回應時代需求，培育年輕世代，構築一個有益文化向下扎根的教育環境，讓「文化台流」帶領台灣以軟實力走向世界，就是對過去四十年最好的致敬。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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