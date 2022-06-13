自由開講》被摸黑的「莫德納疫苗」？美國將開始為5歲以下嬰幼兒接種！

王英明

華盛頓郵報六月十日報導，美國食藥署FDA指出：莫德納疫苗能有效預防6個月至17歲年齡層的COVID-19感染，且安全性沒有問題。

在6,700 名幼兒的臨床試驗數據顯示，莫德納疫苗產生的副作用，大多是輕度到中度，發燒比例、溫度，與其他兒童疫苗接種後的情況沒什麼差別。除發燒外，各種副作用都少於其他年齡層，也沒有心肌炎或心包膜炎的報告。

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此報導也預告，美國食藥署很可能本週會批准莫德納用於6個月至5歲幼兒接種，劑量是成人的1/4，即25微克，前後須接種兩劑。預料最早可能會在6月21日開打。追加劑的實驗，也已經展開中。資料另外也顯示，莫德納有新的兩價疫苗（針對原本的COVID-19病毒株及Omicron變種型），但是否會使用在新疫苗，個人並無資料（註：微克常被台灣媒體誤報為毫克）。

美國食藥署FDA指出：莫德納疫苗能有效預防6個月至17歲年齡層的COVID-19感染，且安全性沒有問題。（法新社）

除6個月至5歲年齡層，莫德納疫苗也同時申請6至17歲的接種授權。雖然歐盟、英國、澳洲、台灣早都已經核准了，不過到上禮拜為止，美國此年齡層，輝瑞BNT仍是唯一的疫苗。其實莫德納疫苗申請使用於青少年已有一年，但一直被延宕，主要是已經先核准了輝瑞BNT，太多的mRNA疫苗，會使FDA顧忌有更多心肌炎發生。不過現在已證明莫德納副作用非常少、即使發生，也都是很輕微。

美國自2020年初，兒童及青少年死於感染COVID-19的人有1200人，最近5 歲以下的幼童有500 名死亡，數千名兒童產生多系統發炎症候群（MIS-C）或腦炎等神經重症。因此近日美國有900 多名醫師連署呼籲，敦促 FDA 盡快審查5 歲以下的幼兒疫苗相關數據，提供保護。上述核准疫苗的消息，就是FDA對此所做的回應與決定。不過美國很多家長對兒童疫苗也都是採觀望態度居多，這是各國的國情。

台灣對嬰幼兒疫苗的政策，可能很快也會跟進。最近台灣出乎意料之多的兒童腦炎、MIS-C病例，已讓全國家長擔心不已。上週的統計，國內12歲以下兒童重症累計49例，18例腦炎、9名肺炎、3名敗血症、4例哮吼、8例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡、經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。現在若是5歲以下嬰幼兒也有疫苗可以使用，應該可以讓家長放心不少。

要強調的是，美國這次對6個月到5歲嬰幼兒疫苗認可，首先公布的是很多台灣人眼中「白老鼠實驗品」「毒疫苗」莫德納，這應該令某些人有些錯愕。猶記四月廿日，因應可能的疫情爆發，台灣指揮中心很早就定調，以現成的莫德納，開始兒童疫苗注射，未料媒體卻報導什麼「網路炸鍋」、「家長陷入兩難」、「為什麼不採購輝瑞BNT ？」，部分輿論，也推波助瀾、強力反對莫德納疫苗。

當時國民黨還召開記者會，質疑政府為何「為什麼不採購輝瑞BNT？」「為何只有莫德納疫苗可以施打？」還痛批指揮中心沒有超前部署！現在回頭看真的是這樣嗎？（資料照）

個人猜想，莫德納成人疫苗過去確實造成不少令人困擾的副作用（雖然沒有生命危險），包括惡名昭彰的「莫德納臂」（手臂局部過敏水腫），難怪會有家長覺得怕怕，是有點情有可原。不過先進國家研究的資料已經顯示，兒童所造成的副作用比成人少，而且為了預防重症，小小的困擾應該算不了什麼，早打早平安，可以預防80%重症。

但有些以專家自居的醫師，竟以美國並未核准兒童莫德納疫苗、而是BNT 為理由，主張「應該跟美國一樣接種BNT疫苗」。也有台北某精神科醫師，竟誤以爲BNT 是德國疫苗，還說美國人自己都不用美國的莫德納，而用德國疫苗，包括拜登總統都用德國BNT ，何況是我們。事實上兒童疫苗在美國採用BNT，是因為比較早申請，而不是比較好。前天會公佈莫德納疫苗效果良好，也因為是比較早申請，而且過程較順利而已，並不是莫德納比BNT 好。另外，更要搞清楚的是，兩種疫苗都是美國研發的，輝瑞會與BNT一起掛名，是因為BNT是德國的投資設廠，當初就講好是一起掛名，但疫苗仍是美國授權在德國製造。該醫師竟然以為BNT是德國疫苗，其無知令人嘖嘖稱奇。

這兩個月，BNT也一樣申請了6個月到4歲的接種許可，每劑3微克，是成人劑量的1/10，前後須3劑，間隔是三禮拜以及兩個月，雖然有點波折（最初只打兩劑的實驗效果，似乎不太好，後來改為三劑），據稱也是很快會得到授權。

回憶4月底時，有人開記者招待會，抨擊政府使用莫德納兒童疫苗，是把台灣兒童當實驗品。如此以訛傳訛、道聽途說，荒腔走板、違反世界主流作法，各媒體竟也口徑一致幫忙宣導，而民眾也計聽言從，實在令人嘆為觀止。

還有人說，莫德納兒童劑量太高，很危險。其實疫苗的劑量並不是問題，像流感疫苗，小嬰兒跟成人是一樣的。個人的意見，如果副作用不大，其實劑量高一點，抗體也許高些、持久些。把莫德納說是「大魔王」、把BNT說是「神藥」，都是文明理性社會不應該有的態度。而在學校方便的莫德納疫苗接種，放棄不打，卻在三個禮拜後爭先恐後去冒雨排隊打BNT ，這種情形，也只能說是人性使然，在此也不忍苛責。

建議如果注意國外正確的資料或外電報導，或乾脆直接單聽指揮中心的訊息，也許就不會受到許多不實謠言的蒙蔽、或「乖乖」聽從媒體主持人的「指揮」。事實上有些人連一天醫學院也沒有唸過，憑什麼可以開記者招待會，或主持節目，對社會大眾宣揚疫苗如何如何呢？

值此嬰幼兒疫苗可能會開始接種之際，個人呼籲，家長們應該為無助的兒童把關健康安全，「有疫苗就打、不要挑三揀四」。也拜託某些人，不要一方面提出「很多小孩就這樣走了」，一方面又製造謠言，強力誇大某疫苗的可怕，說是毒疫苗、草菅人命。這樣叫家長怎麼辦？

而且，怎麼會是毒疫苗呢？這次人家美國已經率先公佈效果與安全了。

（作者曾任小兒科醫學會教育委員）

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