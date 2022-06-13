自由開講》侯市長有必要如此尖酸刻薄嗎？

◎李尚青

日昨指揮中心指揮官陳時中確診新冠肺炎，新北市長侯友宜酸回，陳時中應該沒有打1922專線……，另外，侯在疫情記者會前，與記者們閒聊時提及，「要選台北市長的人都會確診」，語畢後大笑三聲，令人覺得不可思議，堂堂六都市長竟如此沒格調。

新北市長侯友宜。（資料照）

其一、尖酸刻薄：病毒對人的攻擊，沒有任何差異，人人都有機會，侯能保證自己或家人永遠不會確診嗎？

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其二、失態失格：「要選台北市長的人都會確診」，此話邏輯性何在？陳時中宣布要選了嗎？另外就沒有其他人要選了嗎？

其三、造成聯想：侯屢提1922，難免讓人聯想是不是又要重操甩鍋中央的伎倆。新北自疫情擴散以來確診人數一直居冠，侯不思加強防疫改善，光會說一些言不及義的空話，腦袋不知在想什麼？

其四、缺乏溫度：人在下意識所表現的語言或肢體動作，通常最能反映人的個性，侯這種缺乏人性溫度的表現，難免讓人聯想，這也是他對付「恩恩事件」的態度嗎？

筆者認為任何政治人物如果缺乏同理心，儘管平時口口聲聲為民服務，或透過特定媒體造神、操弄民調，早晚會被看破手腳。

（退休教師）

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