自由開講》出版業需要中長期的產業紓困與振興政策

吳政鴻

今（111）年出版產業持續遭受新冠疫情的影響，為了解疫情對業者造成之影響程度，本（中華民國出版商業同業公會全國聯合會）會延續去年5月所啟動之業界調查，於今年5月下旬接續辦理「2022新冠疫情對出版業影響調查」，期以發揮產業公協會反應產業意見之功能，並爰將調查結果作為後續向政府相關單位提供建言之依據。

圖為出版業示意圖，照片書籍與本文無關。（資料照）

本次「2022新冠疫情對出版業影響調查」共獲97家業者答覆，逐項統計如附件。而透過本次調查的統計結果，顯示疫情仍持續衝擊出版業者的營運狀況，近八成五以上的受訪業者表示相較於去年同期營運績效是下降的，而去年迄今市場景氣的每況愈下，連帶迫使七成以上的業者進行避險操作，出版社持續降低新書的出版及發行量，書店端則縮減營業時間，這對出版市場是極不健康的警訊。

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新冠疫情對原已低迷不振的出版市場無疑是雪上加霜，加劇對出版及書店業者的經營壓力。本次調查中，有八成以上的受訪業者對今年公司營運業績的評估是悲觀的，顯示整個出版業界是籠罩在低迷不振的氛圍中，此時也更需要政府單位有效政策的協助與扶持。「企業營運補助」與「員工薪資補助」是業者認為目前最需要的產業紓困及振興項目，而近七成的受訪業者認為文化部發放「藝FUN券」對出版產業是有實質幫助的，並建議文化部能持續發放「藝Fun券」以助提升及刺激圖書市場買氣。

本次調查結果客觀呈現業界現況與業者意見，筆者並綜整以下三項期待，盼能獲得政府相關單位的政策支持，以協助改善出版業界窘困現況：

一、常態性發放藝FUN券 二、再次啟動積極性藝文紓困補助專案 三、中、長期程的出版產業紓困及振興政策

國內出版產業體質本為虛弱，遭受新冠疫情的衝擊則更沉痾難起。籲請政府相關單位能正視出版業當今所面臨之困頓，並提供更多產業紓困與振興的政策奧援，以協助業者平安度過疫情的考驗與難關。

（中華民國出版商業同業公會全國聯合會 副理事長）

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