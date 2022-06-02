自由開講》朱立倫訪美的「袖裡乾坤」！

陳慶坤

國民黨主席朱立倫今啟程訪美，將造訪東西岸4座城市。朱昨在中常會表示，此次重返美國是要告訴美國政、學、僑界與朝野政黨，「我們回來了，we are here」。也將於華府發表演說，暢談對整個時局、區域、兩岸看法。

朱立倫對美國說「我們回來了」，其實應該到中國對習近平說「我們回來了」，而且是反攻大陸回來了！才是國民黨有guts的表現；否則，2021年中國國民黨如何傾全黨之力「反美豬」，還將美豬汙名化「是毒豬」，是「瘋豬肉」！在四大公投中以毒豬渲染成腥風血雨，朱立倫還有臉去美國說「我們回來了」？而且還聲稱不提「親美和中」？反對美國「萊豬」如何親美？ 既然不敢提「親美和中」，國民黨國際事務部主任黃介正更表示，此行不談「加強台灣防衛」，是要談如何降低台海風險。國民黨的政策路線將以對三方皆有利為主軸，讓華盛頓、北京、台北未來「十年和平穩定」；美國得以休養生息，中國可繼續自己的發展道路，台灣則要生存發展。

請繼續往下閱讀...

朱立倫今啟程訪美，將造訪東西岸4座城市。（本報資料照）

「十年和平穩定」偏安江南的心態，真是天大的笑話，十年後，再來腥風血雨嗎？看起來四平八穩的策略，其實說穿了就是要「親中」。只要回到馬英九的「九二共識」，中共的定海神針，中國國民黨就可以繼續以「中華民國」牽制、宰制台灣，在台灣苟活殘存。否則，美國得以「休養生息」需要中國國民黨？中國可繼續自己的發展道路，更是促使中共侵略台灣完成世界霸主的地位！

朱立倫去美國不敢談如何「加強台灣防衛」，又不敢提「親美和中」，卻去談「五四三」的議題。如何降低台海風險，台海和平穩定的方向性論述，那麼其內容所呈現的台美關係，就不言自明；必然是老套以「虛假的和平」為為幌子，行傷害台灣之實，必在預料之中！

國民黨在美設立辦事處，宣稱國民黨「黨旗、國旗」將一起重回華府；黨國不分的中國國民黨，依然像滿清末年，滿族權貴的顢頇。1949年，這一群因貪腐潰敗來台灣的「武裝難民權貴」，黨國徒子徒孫在消滅他們的中國共產黨前卑躬屈膝，對美國則是極盡挑啟、惡化台美關係為能事，美國政要人士不可不察。中國國民黨死性不改，無怪乎美國前總統杜魯門（Harry S. Truman）大罵蔣介石跟他的國民黨「都是小偷，他們每一個都是該死的小偷」。從馬英九的「親中疏美」路線，走到朱立倫的「親中反美」，朱立倫的訪美已經可以看到他的袖裡乾坤！

（大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法