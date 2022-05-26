社論》談談國民黨的家務事

國民黨中常會昨天提名蔣萬安、許淑華、謝國樑參選北、投、基，符合黨內一般預期。但上週徵召張善政「微笑桃園」，卻立即引爆內亂。平心而論，朱立倫這個口袋人選，不無選舉策略的創意。照理說，該緊張的應是民進黨。但，傻眼的卻是國民黨。空降部隊到了，在地的、台北來的全部跳腳。二○一五，總統提名後三個月被廢止，搞得洪秀柱灰頭土臉。二○二二，馬英九的末代行政院長，韓國瑜的搭檔副手，現在顯然要先過自己人這一關。

一週來，朱立倫、黃健庭、張善政頻頻向邱奕勝、呂玉玲、羅智強道歉賠不是，結論仍是全力支持張善政。而道歉對象的氣，好像一時難消，甚至另有盤算。貴為國民黨主席，在曾經執政的故鄉（二○○一—二○○九），竟然遭到無情的洗臉，想必五味雜陳。中國國民黨，二十多年來偶有雜音，建議改名台灣國民黨。結果，當然沒有結果。然而，縱使沒改名換姓，仍未能免除民主洗禮，威權文化其實發生了變化，只是該黨上層缺乏知覺。一仍舊慣上令下行，就像這次內亂所揭示的，未必風行草偃。

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威權強人，要有憑藉，不是當上主席，必然擁有光環。權威人格、領袖魅力、政權、黨產、情治、司法，有本事可以籠絡、酬庸乖乖牌，也有手段可以恫嚇、懲罰反派人物。兩蔣恩威並濟，威權強人所向無敵。李登輝的前期，延續了不完整的威權光環，推動民主化、本土化，漸而建立某種民主威權，到了一九九六直選總統，反而是威權由盛而衰的轉折。二○○○，宋楚瑜挑戰欽定接班人連戰，第一次終結了威權。二○○八，馬英九班師回朝，威權作風故態復萌。然而，這位黨國之子，缺乏領袖魅力，權力運作遠遠不及李登輝老謀深算。二○一三，黨主席亂鬥同黨國會議長遭反將一軍，還連帶助長了太陽花學運，預先為八年執政失敗寫下句點，堪稱第二次終結威權。二○一六再度在野，轉型正義、黨產歸零，威權結構的支柱傾倒更多。這個黨的上層結構已經鬆解了，但是黨國權貴心態未改，腦部與肢體早晚會起衝突。

二○一八，韓流竄起，民粹狂潮席捲台灣，小英號差點翻船，國民黨同遭劇烈震盪。威權文化由上而下，受到由下而上的逆襲。二○二○，藍營多組上層人馬，為總統夢費盡心思，最後卻不敵韓流。先前二○一六，朱立倫換柱，已與深藍結下梁子。深藍韓粉合流，兩岸威權的死忠支持者，更成為疏離黨國權貴的變數。再加上，地方的實力派，反因黨中央必須爭取以壯聲勢而炙手可熱，黨主席的政治高度遂進一步弱化。方舟計畫，道盡此一窘境。至於最大諸侯侯友宜，與黨若即若離，卻擁有高民意支持度，四大公投案全軍覆沒，深藍痛批他藍皮綠骨，要求「揮淚斬馬謖」。諷刺的是 ，現在的黨中央，連傅崐萁都當成寶了，哪禁得起切割侯友宜？

李登輝的寧靜革命，推動台灣民主化、本土化，有一個未竟之業，就是國民黨的民主化、本土化。二○○○之後，民主先生被掃地出門，國民黨的威權文化回魂，把自己推入台灣民主深化中的沼澤。黨內民主，當然是開大門走大路，但志在壟斷兩岸代理權的黨國權貴顯然無心於此。退而求其次，或許是類似民進黨的派系共治，共主要關照、調和不同的現實利益、意識形態，對外又要迎合主流民意，擔當開拓選票的領頭羊。不過，從後蔣時代的主流、非主流纏鬥至今，原本應屬國民黨內部派系的勢力，一一游離成為新黨、親民黨、統促黨、戰鬥藍、韓流，而今又多一個民眾黨想分一杯羹。黨內失去權力制衡，泛藍周邊勢力，又拚命捍衛意識形態的純潔性。而不脫威權慣性的黨中央，則必須承擔選舉勝敗責任，每遇重挫便淪為箭靶。

韓國瑜、侯友宜現象，一再提醒國民黨，體質、結構與決策模式，都到了非改不行的時候了。這個層面不處理好，更致命的路線問題，便不停地磨損這個黨。這場「由道歉開始的市長選舉」，因此非常值得該黨想想︰基於什麼結構差異，小英加入民進黨，能為該黨注入活力，而張善政加入國民黨，卻難逃威權的染缸？為什麼貼近主流民意，侯友宜在黨內彷彿局外人？上層、地方看到的、期待的，是不是兩個不一樣的國民黨？過去的內爭幾乎在中央，現在地方的雜音越來越多，團結二字就可以當強力膠嗎？

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