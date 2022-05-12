自由開講》香港已進入武官專權的野蠻統治

康駿銘

中國欽點的唯一候選人，靠著非法暴力鎮壓香港民主運動而獲北京主子歡心的李家超，毫不意外地順利當選香港特首。而李尚未接任，就已率先拘捕「612基金會」四名信託人，包括許寶強教授、大律師吳靄儀、歌手何韻詩，以及首次被捕的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，被控違反《港區國安法》，當中許教授是在準備離境香港時在機場被捕，反映不少曾參與反送中的抗爭者很可能早被列入監控名單，若非這次被捕的四人在香港皆有名氣，否則以目前只剩親中媒體的環境下，一般人很可能被暗中拘捕而無人知曉，這種秘密「執法」在過去兩年也不罕見。當然，這次高調拘捕一來是為了向北京表忠，同時也是故意恫嚇港人。

李家超尚未接任，就已率先拘捕「612基金會」四名信託人，包括許寶強教授、大律師吳靄儀、歌手何韻詩（圖），以及首次被捕的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。（法新社資料照）

涉案的「612基金會」在反送中革命之中，為被捕的示威者提供法律援助，一切皆在合符香港法律下運作，但政府卻主觀地違反香港法治精神中的無罪假定原則，把所有民主運動參與者視作「黑暴」，因而同樣把合法的「612基金會」定義為協助犯罪者的組織，製造如洗錢等的理由加插罪名，務求剝奪抗爭者受到法律緩助的權利。然而，司法界普遍在《港區國安法》強行殖入前，也早已成為橡皮圖章，即便抗爭者獲律師的協助，法官也可以在執法單位錯漏百出、甚至謊話連篇的情況下判抗爭者罪成，完全無視法律的程序公義，更遑論港警明確的殘暴行為，至今仍是不了了之，甚至如李家超、鄧炳強等頭目還能升官發財。

請繼續往下閱讀...

現在香港的法治制度，已經與中國完全接軌，港警執法不公、司法欠獨立，法律成為了對付人民的武器，推倒了港人對司法體系建立已久的信心，對香港造成永久而不可逆的致命傷害。而這次的拘捕行動中，甚至連天主教樞機也被拘捕，已經等同回到清帝國年代殺傳教士的野蠻統治，世界不應再對中國抱有任何幻想。今後的香港在武官專政下很有可能強行實施封關，阻止港人帶同資產移民外國，再利用各種手段侵吞香港剩餘的資產。更甚者，還可能會為居港外籍人士製造罪名作為人質，來用作政治談判的籌碼。香港的現況就是中國代理人統治的下場，可恨的是台灣卻有不少人為了一己私利，要讓台灣毀在中國人手裡。

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法