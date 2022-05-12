社論》香港這顆水晶球

李家超「港警治港」，就是二次回歸那回事。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾批評︰香港的特首選舉違反了民主原則以及政治多元化，一國兩制在這個選舉程序中再次被拆解。歐洲理事會呼籲，中國與香港政府應該遵守他們自身以及對國際間的承諾，特別是對特首與立法會能全面普選的這個最終目標。對北京來說，這些批評指教，皆屬隔靴搔癢。民族主義的進行曲，抽空了人民的生活內涵，於是，殖民時代比回歸祖國更為自由幸福，成為一九九七這個符號的最大諷刺。

香港，一九八四中英聯合聲明，西方和港人看到的是一國兩制、馬照跑舞照跳、五十年不變，中國撒了幾顆糖果，一旦主權到手了，那些糖果就會走味。要命的是，西方有點天真，以為鄧小平的想法跟他們一樣。柴契爾夫人，任爾東西南北風，卻對老共的本質不甚了了。一九八四揭開序幕，先後出場董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥、李家超，每況愈下四個字，頗足以形容一九九七以來的香港，而且，沒有最糟，只有更糟。一如新冠疫情擴散全球，北京趁機推出香港國安法；最近，國際關注烏克蘭，北京又抓住香港歸化一黨專政的良機。

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東方之珠轉為黯淡，香港商界精英扮演重要角色。以往，他們附隨英國，在殖民體制中利益均霑。一九八四之後，不少人琵琶別抱北京，打算在新殖民體制大展身手。這樣的框框，制約了末代總督彭定康的改革，也制約了知識階層、自由媒體、小自營商、年輕世代的想像。佔中，反送中，糾結著殖民／反殖民、聯中／制蘇、雙普選／一黨專政的總衝突。最後的攤牌，二○二○年六月卅日，香港國安法，北京對香港民主運動總結算，形勢急轉直下，西方頓時成了香港的局外人。李家超武官出場，簡直是對西方敗陣的公然嘲笑。這樣的人，會使香港走到什麼方向，不言可喻，不寒而慄。

李家超取代林鄭月娥，有點意外也不意外。決策點，坐落在俄羅斯入侵烏克蘭之後。這就好比，利用颱風天偷排廢水，一般民眾已自顧不暇了。西方，大西洋那邊忙於挺烏抗俄，太平洋這邊聚焦防中蠢動，沒有太多的好整以暇，得以兼顧香港這塊北京的嘴邊肉。在這種情況下，北京還講一國兩制、五十年不變、新聞自由、公民權利、國際承諾？就此而言，李家超代打上陣，某種程度反映了北京的國際觀，它認為現在的情勢對我有利，所以不必顧忌反華勢力說三道四。

香港這一課，歐美可以學到什麼啟示？一九八四，本來也許不必然是現在這種方程式，可惜倫敦屈服於北京，把香港與九龍、新界混為一談，而且將港人排除在外，最後被綁架了。全部大於局部，但以局部綁架全部，向來就是老共辯證法的絕活。大英帝國，最後成了這種辯證法的俘虜，香港的命運也就注定了。主權沒得談了，只能接受老共的花言巧語。可嘆的是，這種諾言，西方和港人寧可相信，而北京本來就不當一回事。以至於，一九八四之後，借來的地方，借來的時間，已經不夠港人用來改變自己的命運。猶憶，一九八九天安門事件，港人何等努力扭轉乾坤。不幸，結果仍是黨為刀俎、港為魚肉。

香港已矣？來者可追！不論香港未來如何，都給西方留下一個啟示錄，那就是，不能讓台灣成為下一個香港！老共處心積慮，想把併吞台灣成為瞬間完成的既成事實。如果台灣像香港那樣，而且以更短的時間完成，屆時淪為北京囊中物的台灣，必定會以比香港、新疆、西藏更快的時間內地化。這樣的推背圖，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，也上演於頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、馬立波等計畫中的偽公投。台灣跟香港，地位本質不同，但若走向同樣的命運，中華民族偉大復興，可能真的會變成西方的黃禍。

香港這齣戲碼，就像上海等地封城，預演了年底的二十大，習近平唯我獨尊、武功蓋世，硬要世界按他的圖像來修改。然而，普廷重畫世界地圖，反而畫下了帝國的句點，習近平必須汲取教訓。至於，「中國有中國式的民主，中國是挺得過來的，中國人不吃這一套，難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？」這些天朝思想，遲遲無法在台灣體現，只能靠連骨帶肉吞下香港以示威儀。據說，藉由水晶球，可以看到超越時間與空間的景象。問題在於，當這位新皇帝已從香港、新疆、西藏看到了，整個世界都可以同理可證、納為己有時，世人能不能從香港這個水晶球，透視習近平及其黨國的黑暗之心？

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