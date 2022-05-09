德瑞克說碳金融》第二十二講：捉拿歸案 關進地牢 ─ 談談CCUS

CCUS的第一步是要從空氣中收集二氧化碳，然後根據接下來處理方式分成兩種，一種是捕捉二氧化碳之後封存在地下，稱為CCS（碳捕捉和封存）。另一種則是將捕捉到的二氧化碳轉化為有用的材料，稱為CCU（碳捕捉再利用）。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

台灣在今年三月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供至2050年淨零之軌跡與行動路徑，這是台灣在碳議題上的重磅文件，我們也將於後面幾講陸續跟讀者分享。

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在上述的重要策略文件中，「碳捕捉再利用及封存」（英文是Carbon Capture， Utilization and Storage， 簡稱為CCUS）出現了14次，是一個極重要關鍵字。

CCUS的第一步是要從空氣中收集二氧化碳，然後根據接下來處理方式分成兩種，一種是捕捉二氧化碳之後封存在地下，稱為CCS（碳捕捉和封存）。另一種則是將捕捉到的二氧化碳轉化為有用的材料，稱為CCU（碳捕捉再利用）。

（圖片來源: https://pixabay.com/）

我覺得碳捕捉就很像童話中的騎士抓惡龍。惡龍會飛而且危害世界，為了拯救世界，英勇的騎士要努力去把它抓回來。

然後抓到惡龍之後，CCS就好比是把惡龍鎖在深深的地牢當中，而CCU則像是把惡龍馴養成聽話的坐騎。

有網友開玩笑說：「那我把呼吸出去的二氧化碳用塑膠袋包起來，然後埋到地底下，不就是CCS了？！」玩笑歸玩笑，概念上倒是沒錯的。但是實際執行上卻沒有那麼單純。

第一，二氧化碳佔空氣中的比例不高，即使是直接從火力發電廠的煙囪去擷取燃燒後的廢氣，廢氣中也只有約十分之一是二氧化碳。更不要說是直接從大氣中去擷取了！二氧化碳在一般空氣中的濃度只有萬分之四（0.04%）。光是用化學方法或是材料觸媒，把二氧化碳從燃燒後的廢氣（或是直接從大氣中）分離捕捉出來，本身就是一個大難題。

第二，分離成功的二氧化碳，如果要打入地下儲存，那麼需要找到合適儲存的地質結構，還要將原本是氣體的二氧化碳，透過加壓或是降溫成液體，然後透過管道把它送到深深的地底下。

第三，分離成功的二氧化碳，如果要拿來使用，則要經過化學工廠再加工，合成出適當的產品。

先讓我們來看看幾個實際的CCS案例。

第一個，我們來看看美國德州的燃煤電廠中的CCS項目（名稱為Petra Nova）。

（德州Petro Nova項目，中間的高塔為碳獲捉裝置，來源https://www.nrg.com/）

Petra Nova項目是美國公司NRG Energy和日本公司JX Nippon 合作的CCS項目，這是2016年當時世界上最大的碳捕捉裝置。

Petra Nova將火力發電廠的鍋爐所排放的二氧化碳，利用日本的專利高效能溶劑，分離出二氧化碳。然後把二氧化碳加壓成液態，通過直徑十二英吋的管道輸送到82英里之外的West Ranch油田，把二氧化碳打入即將枯竭的油田中，封存在地底下5000英尺深的砂岩層中。

這樣做有雙重的好處，一方面即將庫節的油田本來蘊藏的地層有孔隙，剛好可以存放二氧化碳；另外一方面則因為有注入二氧化碳的壓力，還可以提高石油採收率（EOR，Enhanced Oil Recovery），讓老舊的油田還能再擠出油來。

這就有點像是鳩佔鵲巢，不只封存了二氧化碳這隻鳩，還更多的開採出了石油這隻鵲，是不是一舉兩得？不只減少了碳，還賺到了錢？

也許有反應快的讀者已經想到了，CCS本來目的不是要減少碳排放嗎？怎麼還反而讓你開採出更多的石油了？

但是若換個角度想，反正都得開採石油，如果在開採石油的同時，還能把一些二氧化碳封存起來，是不是算是比較無害的選擇？

碳金融上確實存在著很多類似的矛盾與思辨。

（德州Petro Nova項目，這是將液化後的二氧化碳往地底下送的管道入口，來源https://www.nrg.com/）

Petra Nova 碳減排系統的安裝成本約為 10 億美元，其中美國政府提供的1.95 億美元的出資，日本政府提供的 2.5 億美元貸款。

該項目於 2016 年十二月投入運營。在前十個月裡，該工廠封存了超過一百萬噸捕捉的二氧化碳，並將原本已經接近枯竭的石油產量提高了十三倍。

（備註：根據歐洲環境署EEA的估算，一輛普通的汽油引擎車平均每公里排放250公克二氧化碳當量，所以上述的一百萬噸二氧化碳減排，大約是四十萬輛車跑上一萬公里的碳排放量）

但是因為Petra Nova是以增加的石油作為該項目的經濟收入，在2019年至2020年間，遇到COVID─19引發的石油價格下跌，繼續營運的誘因大幅減低，導致該項目已經於2020年五月處於關閉狀態，才短短營運三年半的時間。

第二個，我們來看看比爾蓋茲投資的公司，加拿大的Carbon Engineering。他們在做的事情就好像「機械化的光合作用」。

（圖片來源: https://www.theguardian.com/）

這是我們前面提到過，直接從空氣中去捕捉二氧化碳，因為濃度很低（平均只有萬分之四），也因此是難度最高的。

首先，Carbon Engineering利用巨型風扇陣列將空氣抽進來，然後利用複雜的專利化學過程把二氧化碳留下來，再把剩餘空氣排出去。

「這就是植物和樹木在進行光合作用時每天所做的事情，除了直接空氣捕獲技術做得更快，佔地面積更小，並以純淨的壓縮形式輸送二氧化碳，然後可以儲存在地下或重複使用」Carbon Engineering如是說。

在下圖中，我們試著把直接大氣捕獲（簡稱DAC，Direct Air Capture）與植物的光合作用對比一下，似乎是有那麼點相似。畢竟兩者都會吸收二氧化碳，過程中兩者都需要能量與水。

只是，人類要是想做造物主的事情，付出的代價將是高昂的，我們將在下一篇專文算算這些成本帳。

（圖片來源：左圖，Carbon Engineering網站。右圖，https://careiniime.org/）

Carbon Engineering聲稱他們的技術原型，可以每年從空氣中去除一百萬噸的二氧化碳。然後還打算利用廉價的可再生電力，來合成燃料，來取代石油。

公司還為此取了一個名字，叫做A2F，意指「讓空氣變成燃料」（Air To Fuel），Carbon Engineering認為這將會是一種能改變遊戲規則的技術。

因為在理想狀態下，這樣就自主形成了一個「淨零排放」的場景，空氣中的二氧化碳被採集回收，利用可再生能源合成燃料，然後燃料被使用排放二氧化碳，二氧化碳又被採集回收，周而復始，形成一個體系。

只要排放跟回收的碳數量能越來越匹配，人類就能接近「淨零排放」的大同世界了！

（圖片截圖自Carbon Engineering 介紹影片）

上述的理想實在太美好，該公司得到了比爾蓋茨的支持，也得到了三個能源巨頭的支持（雪佛龍、必和必拓和西方石油公司）。 （其實這是能源立場上有點衝突的兩種投資方，詳情可以參考 德瑞克說碳金融》第十八講）

聽起來實在很棒，對嗎？

不過扮演造物主的成本很高，根據國際能源署（IEA）的估算，直接從空氣中捕獲二氧化碳的成本高到嚇人，去除一噸大氣 CO 2 的成本要$134到$342美元之間。

讓我們算兩個數字，來讓讀者感受一下這個成本有多高。

平均來說，一噸二氧化碳大約是一台車開四千公里的碳排放，所以要去除四千公里開車所排放的二氧化碳，成本約在新台幣$3900到$10,000之間。

讓我用另一個方式讓大家更有感覺，要是一台車平均油耗為12Km/L，開四千公里需要333公升的汽油，若以台灣現在九五汽油新台幣$32/L來計算，需要的油錢約是新台幣10000元。

看出來了這個成本有多驚人了嘛？要去除掉二氧化碳的成本，幾乎達到了油錢的30%到100%。往後這個除碳的成本，也很有可能會間接轉嫁到我們身上。

第三個，這是世界上最大的除碳工廠Orca，在冰島啟用。

（Orka在冰島的採集風扇，圖片來源: https://www.dezeen.com/）

Orka在冰島語中是「能量」的意思，它是由瑞士的 Climeworks 和冰島的 Carbfix合作而成，這是目前世界上最大的專業除碳工廠。

「我們正在開採天空，因為它含有太多的碳」Climeworks如是說。

他們的目標是從空氣中吸收二氧化碳並將其轉化為岩石。

跟第二個例子Carbon Engineering一樣，Orka是直接用風扇直接從空氣中採集。為了收集二氧化碳，工廠使用風扇將空氣吸入收集器，收集器內部裝有過濾材料。一旦過濾材料充滿二氧化碳，收集器便會關閉，然後升高溫度以從材料中捕捉二氧化碳。

（Orka工廠的二氧化碳收集單元，圖片來源: https://www.dezeen.com/）

接著，Carbfix 的專利技術會將二氧化碳與水混合，並將混合物打入地底一千公尺深的地方，進行礦化。按照Carbfix的技術，這些二氧化碳和水的混合物在大約兩年內會變成石頭。

變成石頭的好處，是再也不用擔心二氧化碳會脫逃。

畢竟，若只是將液態二氧化碳打入地層縫隙中，難保不會洩漏，或是因為地殼變動又再次跑到大氣當中，那前置的捕捉跟封存都白費力氣了。

（好不容易抓到的二氧化碳，千萬要別讓它再溜出來了！圖片來源: https://pixabay.com/）

該工廠預計每年將從空氣中吸收 4，000 噸二氧化碳。只是，這項技術仍然非常昂貴，可能需要數十年才能大規模運行。

看完上述三個CCUS的例子，敏銳的讀者應該感覺到了，CCUS有百般好，但是成本是擋在前面最大的問題。究竟CCUS是否只是一場讓人不願意醒來的美夢？

下一講，讓我們來算算成本的帳，以及沒有CCUS這位女主角就演不下去的「淨零排放」大戲。

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