健康醫療網》「臺灣清冠一號」缺貨 醫：科學中藥、防疫茶可協防

「臺灣清冠一號」是由荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、後朴、甘草所組成，具有抗病毒、增加呼吸道防護、祛除病理產物等功效。根據現行確診患者常有的症狀，如：咽痛、咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、頭痛等。

隨著本土確診人數不斷攀升，近來諮詢抗病毒藥物的民眾也越來越多，其中，衛福部開放之公、自費申請「臺灣清冠一號」已傳出供不應求。對此，高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧提醒，其實清冠一號的處方，也可以透過現行科學中藥調配替代，達到治療的效果，民眾不需過度恐慌。

許多輕症患者願意使用中藥「清冠一號」減緩病情。（資料照）

臺灣清冠一號為基底 搭配適合處方緩解

「臺灣清冠一號」是由荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、後朴、甘草所組成，具有抗病毒、增加呼吸道防護、祛除病理產物等功效。根據現行確診患者常有的症狀，如：咽痛、咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、頭痛等。戴滋慧表示，透過荊防敗毒散、銀翹散、桂枝湯、藿香正氣散搭配魚腥草、黃芩、板藍根等藥，可達到抑制病毒增生、清除病毒，緩解症狀，減輕病毒感染造成的肺部器官傷害。

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然而，在清冠一號缺貨的情況下，戴滋慧強調，還是可透過諮詢專業中醫師，根據患者的症狀，以清冠一號處方為基底，調配適合的處方使用。

清冠非人人適用 可透過「防疫飲」預防染疫

由於「臺灣清冠一號」也有開放非確診者自費申請，戴滋慧提醒，此處方屬於較為苦寒的藥物，一般人服用恐容易造成腹瀉、手腳冰冷、體溫過低甚至免疫力下降的狀況，而高市聯醫中醫科研發之防疫茶飲，利用黃耆、白朮、甘草、桑葉、菊花、薄荷、生甘草、桂枝、生薑能夠同樣達到補氣、清熱、祛除風寒的功效，適合非確診者進行日常預防使用。

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者曾正豪 「臺灣清冠一號」缺貨 醫：科學中藥、防疫茶可協防

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