健康醫療網》腰痠背痛若合併「這些危險訊號」 當心脊椎病變！

下背痛的起源依身體結構大致可分為：肌肉筋膜炎、脊椎骨折或退化性關節炎，以及腰椎神經壓迫病變。

腰痠背痛若合併「這些危險訊號」 當心脊椎病變！（圖片來源：freepik）

現代人工作生活壓力大、步調緊湊，出門辦公上班時，久站、久坐，有些人還需要揹負重物，回到家中忙著照顧小孩、操持家務，最容易導致「腰痠背痛」，這些下背痛症狀已經是現代文明病，據統計，約八成的人終其一生被下背痛困擾。和信治癌中心醫院神經外科許孜榮醫師表示，下背痛的成因分為三大類，也有相對應的治療方式，但也不可忽略危險訊號，小心可能是脊椎病變造成「急性神經損傷」。

大多數急性下背痛 6週內會緩解

許孜榮醫師表示，人是直立動物，每天起身活動時，腰椎和骨盆便承載負重。車子開10年會壞，人體也是會隨時間演進而磨損、退化。研究發現，大多數急性下背痛約六週內會緩解，而釐清下背痛的病因並予以治療能讓超過六成的人不再復發。

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下背痛成因分3大類 醫揭對應治療方式

下背痛的起源依身體結構大致可分為：肌肉筋膜炎、脊椎骨折或退化性關節炎，以及腰椎神經壓迫病變。許孜榮醫師表示，肌肉筋膜炎起因於肌肉疲勞。長時間維持同一姿勢，使肌肉緊繃，可能產生的慢性損傷日積月累，將造成下背痠痛。常見治療為藥物及復健物理治療。

許孜榮醫師指出，脊椎骨折成因大致分為創傷、骨質疏鬆與惡性腫瘤。骨折處刺激神經，造成難以忍受的疼痛，常使人臥床而不敢移動。脊椎關節退化而形成骨刺，進而造成神經管狹窄，致使行走較長距離時會腰痠背痛、腿酸麻，需要停下休息才會緩解──稱為「神經性跛行」。

其治療主要包含藥物及復健物理治療，如三個月未見改善，可考慮外科手術治療。許孜榮醫師表示，腰椎神經壓迫病變來源可能是退化骨刺、椎間盤突出或腫瘤。需由神經外科醫師根據症狀與檢查以判斷外科手術是否可根除病因。

留意這些危險訊號 恐為脊椎病變！

當下背痛合併一或數項以下「危險訊號」時，建議應儘快讓醫師評估是否為脊椎病變致使急性神經損傷：下背痛合併外傷、癌症病史、排尿困難、大小便失禁、下肢無力或感覺異常、年齡大於50歲、發燒、濫用靜脈注射藥物、長期使用類固醇。

本文經授權轉載自【健康醫療網】 記者曾正豪 腰痠背痛若合併「這些危險訊號」 當心脊椎病變！

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