胡，怎麼說》5月9日不會是普廷勝利日，反而是走入敗亡末日的開端！

侵略烏克蘭戰爭不是俄羅斯獨裁者普廷的「首戰」，但將是普廷通往敗亡的「終戰 」；5月9日不會是普廷侵略得逞的勝利日，而將是普廷走入末日的開端！

5月9日即將來到，俄軍卻離勝利更遠，離失敗更近。俄軍在傳統武器戰場打不贏，俄方不斷放話揚言祭出核子，為的竟是普廷的面子!

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如果核武又是恫嚇，顯見俄軍在戰場上敗象已呈，在侵烏戰爭上，正走向失敗的結局；如果真的在烏克蘭動用戰術核子彈，那麼，這不僅是普廷及俄軍的大敗仗，更把俄羅斯、俄羅斯民族都帶向歷史最黑暗的慘敗深淵!這個人、這個國家、這個民族，都會被普廷為面子丟出核彈殺人，永久釘在歷史恥辱柱上。

2月24日普廷殘暴發動侵略烏克蘭戰爭，當時的普廷，露出一副「侵略必勝、併吞必成」，對俄國侵略軍信心滿滿、得意洋洋的獨裁沙皇醜態。

普廷的態度，套句馬英九愛用的話就是「首戰即終戰」，不同的是，普廷率俄軍侵略烏克蘭，馬英九卻用在敵國共軍侵略台灣上，都是不義之戰，不過，普廷是在為俄軍侵略壯膽加信心，馬英九則把信心建立在共軍強大、可輕易攻台上，可惡度及恥辱度更無限高。

5月9日是俄羅斯（前蘇聯）對抗納綷德國勝利紀念日，1945年當日納粹德國向蘇軍投降。因此，普廷政權傳出將以5月9日做為侵烏宣告勝利日。從上月中起，就調集大軍進攻烏東頓巴斯，更以飛彈、飛機、大砲狂轟濫炸，企圖取得一場大勝，為5月9日鋪陳，讓普廷面子好看。

但是，現今俄羅斯的侵略者角色，就是當年的納綷德國，普廷的角色就是瘋狂殘暴的希特勒!當年俄羅斯（蘇聯）發動「大衛國戰爭」扺抗納粹侵略、捍衛國土，現今則是烏克蘭進行「抗俄」戰爭，扺抗俄羅斯侵略。俄國當年是反侵略者，現今角色易位，成了殘暴的侵略者。

現今的侵略者俄羅斯及普廷，竟想比照當年在5月9日慶祝勝利，難道歷史可逆反了嗎?正義也被逆反了嗎?普廷不但不可能在下週一的9 日（母親節之後一天），宣告侵略勝利，這一天更將成為他走向敗亡的開端。

母親節當天，請大家想一想，多少烏克蘭的母親，為了普廷一己之私、一人的野心及瘋狂，國家遭俄國侵略及俄軍殘暴屠殺，而失去親人?

其實，普廷最初的算計更超前的多，評估認為大約10天、半月，俄軍就可攻陷烏克蘭首都基輔、及各大城，大約3月中、下旬就可完成佔領烏國全境，宣告勝利。

但是，烏克蘭軍民浴血奮戰抗俄，這場保家衛國戰爭，戰力堅強、韌性更高，俄軍攻基輔不下，遭到烏軍重挫，不得不撤退，馬立波雖遭俄軍久困圍攻，烏軍仍在最後扺抗，在烏國哈爾科夫等地，烏軍發動多次逆襲，殲滅來犯的俄國侵略軍。

目前戰局顯示，5月9日，普廷不但無法慶祝勝利，還將是自此下挫到敗戰的死亡交叉點。如還不知進退，他必將走向敗亡的終局。

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