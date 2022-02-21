自由開講》德瑞克說碳金融 （十 一）

德瑞克

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

上一期我們介紹了ESG，還有依此標準選出的S&P500 ESG指數。讓我們比較一下成分組成的不同。

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S&P500裡面占比最大的十家公司是：

蘋果（AAPL），微軟（MSFT），亞馬遜（AMZN），特斯拉（TSLA），谷歌ClassA（GOOGL），臉書（FB），谷歌ClassC（GOOG），NVIDIA（NVDA），波克夏（BRK.B），JPMorgan（JPM）。

而S&P500ESG當中占比最大的十家公司是：

蘋果（AAPL），微軟（MSFT），亞馬遜（AMZN），特斯拉（TSLA），谷歌ClassA（GOOGL），谷歌ClassC（GOOG），NVIDIA（NVDA），JPMorgan（JPM），聯合健康保險UnitedHealth（UNH），寶僑（PG）。

簡單比對一下，看出哪裡不同了嘛？

可以發現，臉書（Facebook）跟巴菲特的波克夏（Berkshire Hathaway B）都沒有進入S&P500 ESG。原因都是他們拿的ESG score偏低。連Netflix也是因為一樣原因，沒有被選入S&P500 ESG當中。

上述頂尖大公司ESG偏低的原因，基本上跟兩件事情有關，第一是ESG希望企業能揭露很多消息給大眾來評斷，這部分跟一些頂尖企業家（包括巴菲特）的商業想法不完全相符，畢竟很多消息揭露可能會導致競爭力的流失。

第二就是ESG score是比較同一個族群裡的相對高低，臉書之所以ESG分數偏低，有部分是因為同為媒體族群裡的Walter Disney與Charter表現比它更好，所以他被比下去了。

另外還有下面這幾家超級大公司，名列S&P500卻沒被選入S&P500 ESG。

家電大廠Honeywell，跟製造飛機的波音Boeing，都是因為涉及到具有爭議性的武器生產；社交軟體Twitte是因為勞工議題在UNGC（聯合國全球契約）拿了低分；醫藥大廠Johnson&Johnson則是因為幾個爭議性事件而遭排除（包括美國司法部在調查公司官員是否知道產品中的致癌物，以及幾宗因為過分宣傳療效的和解金或者罰款）。

從上面的幾個落選原因中，我們可以看到，ESG的涵蓋範圍很大。而上述被排除在S&P500 ESG之外的，原因都不是因為過度碳排放（Environmental面向）。

相反的，高碳排放的化石燃料相關企業，仍被選在S&P500ESG當中。像是最大的石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）；以及油氣探勘與煉油相關的康菲（Conoco Phillips）、先鋒（Pioneer Natural Resources Company）、斯倫貝謝（Schlumberger NV）都仍名列在S&P500 ESG中。

所以，回到我們的疑問，ESG是一種好的標準，但是它真的跟減碳強相關嗎？

ESG是一種好的標準，但是它真的跟減碳強相關嗎？（https://www.freepik.com/）

我認為可以從下面兩點來回答。

第一，ESG評分層面太廣，碳足跡只占其中的一小部分權重而已。在MSCI評鑑企業ESG的37個關鍵指標中，與碳排放直接有關的只佔了兩個（碳排放，產品碳足跡），比例相對不高。

第二，當石化產業的碳排放巨人，試著努力轉型並減少排放時，那它們在ESG評鑑的環境指標上，應該算好還是不好？這也是投資市場上對於石化產業的兩種不同聲音（往後將專文提到石化產業的綠色轉型之路）。

Sustainalytics是一家專門做企業ESG評估的公司，他們的專業評估被納入在標準普爾的ESG評分當中。

這間公司的執行副總Simon Mac Mahon在2021年晨星投資者年會上說到，現在的ESG評級方式導致市場存在很多混淆（Confusion in the marketplace）。他建議投資者要仔細看看ESG這些計分項目與分數來源，來理解哪些項目來自於公司未來財務表現，而哪些來自於減少碳排放的積分。

是的，ESG因為氣候變遷減少碳排的議題，成為了投資的顯學。

三大ETF公司都推出了很多ESG類的ETF。像是貝萊德（Black Rock）有iShares ESG Screened S&P500 ETF（代號XVV）；先鋒有Vanguard ESG U.S.Stock ETF（代號ESGV）；道富有SPDR標普500 ESG ETF（代號EFIV）。

只不過就像Sustainalytics的Simon提醒的，每家的評級方式不一樣，投資前還是要看清楚，到底買的是甚麼組合。

談到這邊，我們發現ESG是讓企業在環境／社會／治理上更有永續經營的概念，但是不一定是減少碳排放的保證。為了確實減少碳排放，長期目標是盡可能減少石化燃料，而引進更多的綠色能源。

那麼，哪些綠色能源公司可能是值得關注的投資目標呢？下一講，我們來談談。

（科技業高階主管）



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