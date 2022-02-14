自由開講》德瑞克說碳金融 （十）

德瑞克

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

上一期我們介紹了直接追蹤碳價指數的ETF（代號KRBN），但是還有很多跟低碳有關的投資，在現在這個大減碳時代裡，值得我們特別關注。

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讓我們先來看第一個受惠於低碳的關鍵字：ESG。

引述經濟日報2021／9／21的報導，根據Bloomberg統計，受低碳商機帶動，S&P500 ESG指數無論是自疫情爆發以來，或是近三個月、近六個月、今年以來、甚至是近三年以來漲幅全贏過S&P500指數及MSCI全球指數同期漲幅。

等等，什麼是ESG？它跟低碳有甚麼關係？

根據維基百科的解釋，ESG（Environmental, social and corporate governance），意為環境、社會和公司治理，是公司對於社會的集體責任感的評估。

在評鑑一家公司時，相較於「營收」、「利潤」這些硬指標，ESG是一種軟指標，判斷公司是否對環境，社會，公司治理方面有永續發展的價值觀。

其中E／S／G三個方面各有關注的重點領域：

在E的方面（環境），會關注在氣候危機與環境資源的枯竭等等；

在S的方面（社會），會關注到消費者保護與對當地社區的影響等等；

在G的方面（公司治理）會關注到管理階層／股權結構，經濟犯罪與貪腐，人權問題，員工公平薪酬等等議題。

其實十年前，很少有人知道「ESG」這三個字母代表什麼，但是隨著企業社會責任搭上氣候變遷的風潮，讓ESG已經成為投資上的大熱門，在2021年歐洲發行了數量創新高的ESG類ETF，吸引了市場上一半的投資金額流入此類投資。可以說是非常爆炸性的增長。

ETF Stream提供了具體的數字：光是2021一年間推出的ESG類的ETF總數就有109支，而光是歐洲人投資在ESG類的ETF金流就高達534億歐元（還沒算上其他區域的資金投入）。

不過，相對來說，既然ESG是評斷企業對於永續的價值觀。因此由不同的機構來評斷，就容易有不同的看法。畢竟價值觀不像財務報表一樣，有業界通用的標準。

就像是每個人對於評鑑別人的眼光不一樣，投資機構之間對於公司ESG也沒有共通的評分標準。

每個評級機構都可以有自已的ESG評鑑標準，來給公司打分數，並且依此做出投資建議評等。以下我們分別舉兩大指數龍頭（MSCI與標準普爾），來說明他們對於ESG的評鑑方式。

MSCI有自己的ESG Rating系統，從最高分的AAA等級，依次往下是AA，A，BBB，BB，B，最差的是CCC等級。

（截圖自：https://media.cnhindustrial.com/）

我們可以從MSCI的網站上，查詢到想投資公司的MSCI ESG Rating。

舉些例子來說，台積電的MSC IESG Rating就是最高的AAA等級，蘋果跟特斯拉都是A等級，大石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）是再低一級的BBB等級，鴻海則是又更低一級的BB等級，不過放心，A／BBB／BB都還是落在評鑑裡的平均水平，並不算壞。

臉書（FB）就真的屬於落後族群（B等級），而福斯汽車（Volkswagen）在拿了四年的最差的CCC等級之後，在2021年回升到B等級。

當然，指數市場的另一個龍頭，標準普爾也有自己一套獨立的ESG評鑑標準。

並且評鑑後給出分數，叫作S&P DJI ESG score。這個ESG分數的影響是，要是被評鑑公司落在所屬群組的最後25%名單中，就無法被選進ESG ETF當中。

把ESG概略介紹後，讓我們回到本期的開頭，我們提到S&P500 ESG的表現很好，那麼什麼是S&P500 ESG？

我們知道，S&P500是標準普爾公司開發的指數，它追蹤美國的500家大型上市公司的股票市值。

而S&P500 ESG就是從上述的500家大型上市公司中，再選出當中ESG分數比較高的300家，變成另一個指數，也就是S&P500 ESG.

市場很重視話題性，ESG是一種永續經營的概念，似乎買ESG概念股就搭上減碳這波熱潮，所以大家搶著買，股價就水漲船高。

不過，投資很重要的一點，就是要知道你到底花錢買了什麼東西。

ESG是一種好的（甚至是高的）標準，但是它真的跟減碳強相關嗎？

根據維基百科的解釋，ESG（Environmental, social and corporate governance），意為環境、社會和公司治理，是公司對於社會的集體責任感的評估。（https://www.freepik.com/）

下一講，我們來深入看看S&P500 ESG的成分股，從實際分析中來找答案。

（科技業高階主管）



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