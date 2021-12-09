自由開講》談第17案公投理由的誇大不實

陳逸南

查公投第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」的理由書內容出現甚多謬誤、誇大不實，兹舉出其中「核廢料是假問題」部分剖析說明如下：

公投理由指稱「使用過核燃料97%仍是可利用的能源，未來300年內，如果有需要，可以將核廢料拿出來做再處理，做為新世紀的主要能源供應。」

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前述公投理由可能是基於「非增殖反應爐」對鈾資源的利用率只有1～2%而來。而「快中子增殖反應爐」對鈾資源的利用率提高到60～70%。參照2012年11月出版《核電運行技術支持》（上海科學技術出版社）第17頁。 依2016年12月出版《核燃料循環導論》（清華大學出版社），第5頁指出，核燃料循環模式分為兩種：一次通過的開路循環模式和閉式循環模式。一次通過模式不對乏燃料（按即「使用過核燃料」）進行後處理，而是暫存後直接進行永久處置。閉式循環模式則對乏燃料進行回收處理，再對剩餘的強放射性廢物進行最後處置，完成整個循環過程。請參考〈以理性、科學精神談「重啟核四」公投〉一文。

圖為核一廠露天乾式貯存設施。（資料照，台電提供）

日本前首相菅直人為東京工業大學應用物理學科出身，對於核能發電不陌生，2012年出版《核災下的首相告白》（中文版2021年3月出版），該書第209頁指出，對於核廢料的中間貯存、「再處理」、放射性廢棄物的處理與最終處置，這些稱為後端（Backend）的部分，我們都還沒有找到根本解決的方法。日本對核廢料循環的想法是，將核電廠使用過的核燃料經過「再處理」產生鈽，然後應用做「快中子增殖反應爐」的燃料，再次發電。

又指出，燃燒鈽又會產生新的鈽，稱為「增殖」，又稱為貧鈾，是將一般不能用作核電廠燃料的鈾同位素，捕獲中子，以轉變為鈽的技術。從以前不能用做燃料的貧鈾產生出鈽的技術，許多國家都嘗試開發，但還沒有任何國家實際應用。日本也曾因為冷卻劑液態鈉外洩事故而停機。「再處理」和「快中子增殖反應爐」在技術上、社會上的問題都懸而未決，實際上還不可行。

目前台灣的核一、核二、核三、核四（如果商轉）核電廠採用「非增殖反應爐」，其核燃料循環模式採行「一次通過的開路循環模式」，此乃當初核電廠的設計，以配合核擴散之防止，因此根本上不存在使用過核燃料的「再處理」（reprocessing of spent fuel）。

又台灣核電廠沒有使用「快中子增殖反應爐」混合氧化物燃料（MOX）技術，那有可能「將核廢料拿出來做再處理」，公投理由書內容真是天大的笑話。大家應該認清事實真相，不要被騙了，堅決反對「重啟核四」。

（作者為仲裁人）

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