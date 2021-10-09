深思熟綠》不核四－打包的爛尾樓，重啟將帶來危機

核四重啟公投一旦通過，將是一連串疑難雜症的開始，國家再繼續耗費鉅資，讓整個北台灣陷在危險當中，卻不能解決能源的需求。12月的核四公投，請投下不同意票。

核四重啟公投案將在12月舉行。為了免於不可測的風險，為了不要再無謂浪擲超過800或1,000億元以上的納稅人血汗錢，請務必投下不同意票。

以新車來譬喻核四廠是很大的謬誤

許多支持者認為核四既然是新完工的發電設備，「開新車總是比較安全」。其實是很大的謬誤。核四廠已經蓋了20年，使用技術已經算相當老舊，而且許多核心或週邊元件的製造商倒閉或停產，所以核四並不新。其次是核四根本還沒有完工，工程同時面臨零件物料缺損、製造商倒閉或停產，以及須重行招標種種問題，它解決不了缺電問題，絕不是可以立刻牽回家開的新車。

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台電董事長楊偉甫表示，核四若要重啟，追加預算很難估算，且原廠人力解散、系統汰舊，更新備品難取得，耐震程度須提升。原能會試運轉報告中還有三十二項待完成，這些因素台電難以掌控，技術面工作完成也要長達7年；外界對重啟核四過於樂觀，至少要Ｎ+7年才可能送電（註1）。也就是說，這個已經打包的爛尾樓幾年內完全不能供電。支持核四的經濟學者誇稱可以啟用核四廠來解決供電問題，實際情況並非如此。

核四安全性備受質疑

核四廠不只是舊車，也是拼裝車，核四廠重啟將讓大台北地區陷入核輻射污染的不確定威脅。

核四重啟公投的命題其實有很大的問題：「是否同意核四廠啟封商轉發電？」從啟封到商轉發電，還有一大段距離，須經過幾個步驟和決策，違背公投法「一案不可以決定兩件事」的重要原則。何況有些事情，比方說：「這輛車安全嗎？」須要經過客觀評估，並不能用投票決定。核安如果出包，台灣島這麼小，2,300萬人不知要避難到哪裡去，拿來公投豈非兒戲？

如眾所周知，核四的機組尚未完工。封存前一號機各項功能測試尚未完成。監察院的調查報告（註2）指出，核四廠一號機零組件缺損，不得不從二號機「移用」，也就是拆卸零件來填補。所以不但一號機尚未完工，二號機更是在零組件嚴重缺損的情況，完全不可能使用。如果今天核四經由公投決定重啟，台電必須要尋求新的包商來接續已經停工的爛尾樓，設法打造缺損且已經停產的零組件，這樣的難題，恐怕難以找到願意接手的知名廠商來承接。

綠黨呼籲，核四重啟公投案將在12月舉行。為了免於不可測的風險，為了不要再無謂浪擲超過800或1,000億元以上的納稅人血汗錢，請務必投下不同意票。（本報資料照）

退一萬步，就算勉強找到新的機組建造廠商，新廠商沒有任何理由提供舊機組的品質及安全的保證。新廠商可能會盡量拆除評估品質不佳或劣化的機件，許多停產的元件也要客製，使成本十分高昂。最重要是，最後拼裝出來的成品，它的安全性，台灣民眾能相信嗎？

呈報計畫低估預算，導致追加預算、自行分包、備品不足

監察院糾正案文指出，台電於1992年陳報興建計畫時，竟以1980年所估算成本陳報，未如實報告核四建廠成本（註3），也就是說，明顯低估。我們看過往國營事業的文化，「只要上一壘，保證奔回本壘」，就不難理解為什麼。先用低估的成本影響政府對效益的評估，以後再追加，頭過身就過。但是核四案卻導致統包廢標，以及備品的採購不足的嚴重問題。

從扁政府時代以來，台電及親國民黨勢力成功營造一個說法：核四廠數次增加預算，是因為扁政府停建核四所導致的種種耽誤。其實，極可能是原始的預算嚴重低估導致。

所謂統包，是指整廠由一個主承包商承攬全部工程，主承包商再依據其需要分包給下包商承作，但是主承包商仍須處理所有介面問題，對業主負完全的責任。核一、核二、核三廠，及世界上絕大多數的核電廠都是如此。然而當時台電在統包廢標之後，決定自行主導，自行分包，於是核四廠成為美國設計（奇異），日本製造（日立、東芝），台灣安裝（新亞、中鼎和台電自己）的超級拼裝車。產生最大的風險就是，所有介面都由業主，也就是台電自行負責。

評估電廠經營（維修以及操作）能否安全及穩定，其中有項非常重要的因素就是備品是否完備。不僅是零件、耗材，甚至一些核心的元件，都應該要備份。核四廠現在卻明顯連測試運作的必要元件都不足，這樣的電廠若允許操作，非常容易出差錯，發生意外停機只是早或晚的問題。

台電雖然經營及操作核電多年，但並未真正擁有建造核電廠的能力和經驗，當時高層的錯估，讓台電人員自行主導及分包，使核四工程變成尾大不掉的爛尾樓。再檢視核四建廠期間，曾經發生種種意外，可以見得施工品質也堪虞。核四廠今天若要再啟封，修補，恐怕是困難重重。核能發電具有巨大的風險性。新北市長侯友宜多次表示，沒有安全，就沒有核能。這樣勉強重建的核四，它的安全性，台灣民眾能相信嗎？

重啟核四划不來，是疑難的開始

何況，依照經濟部說法，重啟尚需要N+7年，估計應不少於10年。根本無從幫助能源轉型的需要。須追加的預算，可能至少800或1,000億元以上，為了這佔比僅約9%（2.5 GW）的電量，完全划不來。

核四重啟公投一旦通過，將是一連串疑難雜症的開始，國家再繼續耗費鉅資，讓整個北台灣陷在危險當中，卻不能解決能源的需求。12月的核四公投，請投下不同意票。

註1：自由時報2021/3/31報導，核電重啟？N＋7年才能送電，記者林菁樺

註2：監察院調查報告108財調0080

註3：監察院糾正案文108財正0029

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