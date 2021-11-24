自由開講》以理性、科學精神談「重啟核四」公投

陳逸南

目前「重啟核四」公投係緣自中國國民黨總統參選人韓國瑜先生國政顧問團，在2019年8月間推出「重啟核四」議題演進而來的。

依報導，馬前總統22日出席「用過核燃料管理論壇」致詞時提及「核四廠興建時就有完整規劃，低階核廢在貢寮山上挖了一個大山洞，可容納兩萬桶低階核廢料，使用40年；至於高階核廢使用美國的處理方式，先存放在核電廠水池中大概15年，再放到乾式儲存槽25年，一共40年。」

請繼續往下閱讀...

本人發現「重啟核四」公投是一項假議題。兹就核燃料循環技術觀點，以理性、科學精神談「重啟核四」公投之說明如下。

依清華大學出版社2016年12月出版《核燃料循環導論》第5~6頁指出，核燃料循環是指該核燃料進入反應爐前的製備，以及在反應爐中燃燒後處理的整個過程，包括鈾提煉、鈾轉化、鈾濃縮、燃料元件製造、燃料元件的反應爐內燃燒釋放能量、廢燃料棒的貯存和後處理、再利用、最終處置等過程，請參照下圖。

（作者提供）

核燃料循環模式大致上可分為兩種：其一為美國所採行之一次通過的開路循環模式（一次通過模式），實際上根本不對廢燃料棒進行後處理，而是在暫存後直接進行最終處置。高階核廢料之最終處置場所所需條件極為嚴格，包括人口極稀，雨量極稀，沒有地震等。

其二為閉式循環模式則對廢燃料棒進行回收處理，亦即將貧鈾與鈽製成混合氧化物（MOX）燃料元件（法國採行）。

我們發現，台灣核一、核二、核三核能電廠（如果核四重啟包括在內），對於核燃料循環技術均採行「一次通過模式」，由步驟5 → 6 → 8。由於設立核電廠的規範、相關法律、國際法規等限制，我們無法改為「閉式循環模式」，採行步驟5 → 6 → 7 → 4，這是一項明顯的事實。

「重啟核四」公投是一項假議題。（報社合成）

平心而論，涉及科學有關問題，應該本著科學精神、理性來面對，馬前總統所稱「回收再利用」、「無需再製就能使用核廢」令人難以接受。如果是有人「練肖話」，就太不應該了，這也印證了國民黨支持「重啟核四」公投是來亂的，應予譴責。

（仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法