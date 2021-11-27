自由開講》拒絕只會燒錢，無助減少環境問題的核四

Yun-Ni、陳婉娥

首先，台灣的核能其實只有一成左右，但為了這一成的核能，擁核方已經辦了兩次公投了。而且，這一次17案的公投，與其說是重啟「核四」，更精確說，是為了把蓋了22年的核四完工，而且還要再花上8百億。

關於核四安不安全的辯論，已經有非常多的資料了。因此這一篇，我們要告訴大家的是，許多人期待靠核四解決的問題如：空污、溫室氣體、輔助再生能源等等。事實上，核四只會讓人失望。

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人期待靠核四解決的問題如：空污、溫室氣體、輔助再生能源等等。事實上，核四只會讓人失望。（本報資料照）

一、核四無助於減少空污問題

因為空污的成因其實比「用什麼發電」複雜，除了燃煤發電外，還有工廠等固定污染源；另外還有柴油車、汽機車等移動污染源；還有境外飄來的污染等。

所以，處理空污問題不能期待只從「用什麼發電」就一勞永逸，而是必須從固定源、移動源等各面向下手。比如使用天然氣，因為新燃氣機組的空污只有舊燃煤機組的1/81，而再生能源發電更是沒有空污；另外，也應增加大眾運輸使用，及限制車輛的排放，從全面著手，才是減少空污的做法。而不是重啟核四，把空污的風險轉嫁到更失控的核災風險上。

二、減少溫室氣體，也不靠核四

誠然，核能不是完全沒有減碳的功能，但據國際能源總署指出，核能的減碳貢獻度僅有3%，換句話說，減碳的主力仍是再生能源。

很多人會說再生能源的製程碳排很高，但核能發電時不排碳，但這是有點偷換概念的算法，要算，就要把兩種能源都一樣從開採算到廢棄的排放加總後，再平攤到發電量上才對。平攤後，太陽能每發一度電是32g～35g2，但核能則為180g3。

還有，現在國際供應鏈要求的RE100是再生能源（核能不被納入）。換句話說，就算核四N+7年之後終於可發電了，發的電也無助增加台灣的競爭力。

三、核能不會養綠能，有核能也會停電

如果核可以養綠，試問2018年公投過後，核能養了多少再生能源出來？而且，能跟再生能源調配的，是可靈活彈性的天然氣，絕不會是升降載動輒耗上數日的核能，還有，現在白天的太陽能常常超過核能。

此外，台灣近年幾次停電的當下，還是有核電的；核二廠今年7月也因為椅子誤觸就引發跳機，事實證明有核電還是會停電風險。

核電不是解決所有問題的萬靈丹，反而只會製造更多麻煩。12月18日，就讓不合適台灣的核四，直接走入歷史吧！

（作者依序為主婦聯盟基金會資深主任、主婦聯盟基金會南部辦公室主任）

註：

1、李孟穎，火力電廠是不是空污的元凶?一起來找答案，懂能源blog，2019

2、太陽電池模組材料碳足跡評估，行政院原子能委員會，2014

3、【你不可不知的核電真相】真相八、核電無助節能減碳，綠色公民行動聯盟，2011

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