自由開講》總統專機安全上路 核四試運轉至今沒過

江景成

黃士修先生最近在個人的FB上發文，回應外界對於核四安全性的批評。然而其發文中充滿各種錯誤百出的概念。黃士修在發文中指稱，總統專機波音737-8AR也是多家零件拼湊，為什麼核四是多家零件拼湊就不行？但事實上，反對核四者所質疑的從來都是核四尚未通過試運轉測試的檢驗，安全性顯有疑慮。總統專機難道是引擎不安全就起飛嗎？顯然是兩回事！

黃士修指稱核四已通過試運轉測試，並稱：「經濟部在2014年8月20日公告，核四廠1號機已完成安檢，驗證符合安全設計規範要求」，這根本是沒搞懂核電廠測試程序，或是在惡意混淆民眾視聽。

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依據台電網站「核四資訊公開」中的資訊，核電廠初始測試計畫作業程序，電廠系統設備施工安裝後，至商轉前須完成之測試分為三個階段：

第一階段為施工後測試，針對組件進行施工安裝後測試；第二階段為試運轉測試（又稱冷機測試），也就是核四1號機在封存之前所執行到的階段，主要是針對系統進行功能測試，如：餘熱移除系統注水模式測試、柴油機24小時連續運轉測試等；第三階段為起動測試（又稱熱機測試），也就是發給運轉執照前的最後一步，以核四廠的狀況，燃料裝填前應完成事項共75項，第二階段的試運轉測試僅為這75項中的第38項。這75項通過原能會審核後，才能取得許可進行燃料裝填，執行起動測試，而完成啟動測試後，還需看最終結果才能決定是否商轉。

黃士修聲稱的核四廠1號機已完成安檢程序，只是經濟部和台電針對第二階段試運轉測試的再驗證，根本就尚未進入第三階段的起動測試。更重要的是，前後兩任原能會主委蔡春鴻與謝曉星都曾表示，真正能對核四安全作出保證的只有原能會，這份報告依法並不能取代原能會的監督管理權限。

黃士修聲稱的核四廠1號機已完成安檢程序，只是經濟部和台電針對第二階段試運轉測試的再驗證，尚未進入第三階段的起動測試。圖為核四廠1號機反應器廠房。（台電公司提供）

而原能會審查核四廠1號機安全相關測試報告，截至2017年4月20日仍有，32份未審查通過。這些項目相當重要，如反應爐焊道組件缺品質文件、安全系統控制電源不符合IEEE（電氣工業標準） Standard 944、高壓注水系統沒完成出廠測試驗證等。更別提熱機測試前，還有一大堆尚未完成的測試檢驗項目，個個都是重大事項，如數位儀控系統全面更換、發電計畫實施前後環境影響調查報告書、地質再調查、因應日本福島事故的評估與加強工程，以及2號機大部份儀電設備均未安裝，進度比1號機落後更遠。

這些項目一個都還沒完成，黃士修先生怎麼敢認為核四1號機已經完成測試可以五年內上路？而面對這些沒有通過的測試，擁核方永遠的說法都是政府的行政怠惰和不敢承擔，但他們自信的來源也只是拿著一份參考性質的報告在誇大其辭，究竟是在乎科學事實，誰操作政治語言？如果黃士修這麼愛舉例類比，那就問你，至少總統專機都通過審查上路，核四通過了嗎？

（自由工作者）

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