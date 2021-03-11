自由開講》重啟核四 核廢料放哪？

陳逸南

依報導，核四公投領銜人黃士修（10日）表示，「重啟核四，技術、民意不是問題，政治才是問題。他說，核四一號機在2014年7月30日已完成安檢，經濟部同年也驗證符合安全設計規範要求；比起深澳燃煤電廠排空污、觀塘三接毀藻礁，為何不啟用已經蓋好的核四廠？」

又指出，「而核四封存7年能否重啟，黃士修舉美國Watts Bar二號機案例，1988年封存、2016年重啟，封存28年，是核四封存的整整四倍，仍然在2018年得到美國最佳電廠的獎項。」

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目前核一、核二、核三的核廢料都不能解決，那麼如果重啟核四，產生的核廢料要放在哪裡呢？（本報資料照）

本人認為，前述報導不是具有科技智慧的人應有的思維。其一是美國Watts Bar二號機之施工品質，所處地理環境之斷層情形，根本與台灣核四不同。其二是目前有關核廢料的處理或處置技術，尤其是高階核廢料（廢燃料棒），除了經由特殊技術處理後，才可取得核武器原料－鈽239。此外，利用最終處置貯放核廢料，仍然有很多問題，包括雨量極少，不會發生地震，人口居住稀少地區，以及地下水汙染等條件，都需要克服。

台灣找到核廢料處理或處置場所，需要符合前述條件，幾乎不可能。目前核一、核二、核三的核廢料都不能解決，那麼如果重啟核四，產生的核廢料要放在哪裡呢？也是一個大問題。除非把高階核廢料（廢燃料棒）送到中國當做核武器的原料，或貯放在無人煙的戈壁沙漠，你同意嗎？

（作者為台灣北社科技環保組召集人）

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