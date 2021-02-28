自由開講》請國民黨停止以政治綁架能源轉型

林德宇

馬政府時期核定了緊鄰藻礁的天然氣三接站選址，蔡政府上台後將開發範圍縮減為原本的十分之一，盡可能避開藻礁範圍；簡單的事實即可看出，最不重視藻礁的就是國民黨。現在藍營一發現「珍愛藻礁」公投的利用價值，江啟臣主席與藍營各黨公職便突然開始大力聲援公投案，其利用藻礁公投，意圖阻斷蔡政府能源轉型之路的政治目的昭然若揭。國民黨這種以政治綁架能源轉型的惡質操作早已不是初犯。

近年國民黨領銜提出所謂「反空汙」、「反燃煤」等公投案，又從旁對「以核養綠」、「重啟核四」等案推波助瀾，在推動公投期間透過各種錯誤訊息，製造出蔡政府無力處理空汙及缺電問題的假象。一旦操作成功，便可有效拉抬藍營聲勢，進一步綁架蔡政府的能源轉型及非核家園政策。其中，台中市長盧秀燕更是長期利用這種政治操作的得利者。

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盧市府用打中火作為政治提款機已不是新聞 ，台中空品好的時候就是盧打中火的功勞，空品紫爆時盧市長就神隱。台電規劃未來在中火新增燃氣機組取代燃煤機組，進一步降低中火排放量，立法院日前也通過加速中火燃煤機組除役時程的主決議，但這些積極處理空汙的計畫，都遭盧市府以都市計畫審議的手段百般阻撓，台電目前已被中市府都審退件七次。盧以都審卡燃氣機組，勒住中火的能源轉型，讓她可繼續「罵煤擋氣」、砲打蔡政府，獲取個人連任路上的政治利多。盧秀燕一再阻礙中火燃氣機組的上線，又是一起以政治綁架能源轉型的惡行。

盧秀燕一再阻礙中火燃氣機組的上線，又是一起以政治綁架能源轉型的惡行。（資料照）

國民黨的這些惡質政治操作，目的除了打擊執政黨、拉抬聲勢，更是意圖讓台灣回到過去馬政府時期，完全忽視綠能，妄想以一座核四解決所有問題的錯誤路線，受害的將是全體台灣人民。是時候遏止這樣的歪風了，若國民黨及盧秀燕心中還有一絲在乎台灣的未來，以及台灣人的健康，請停止以政治綁架能源轉型，否則只會被台灣人民唾棄得更徹底。

（台中市議員）

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