自由開講》「只要我在任 核四別想運轉」的朱立倫市長去哪了？

◎柯嘉斯

朱立倫市長日前受訪表示「我願意重啟核四」，主張在日後若出現能源危機，他會願意重啟核四，但是不知道朱市長知不知道核四有根本性、無法補救的安全問題。

不知道朱立倫知不知道核四有根本性、無法補救的安全問題是什麼？！（資料照）

距離核四廠最近的活動斷層為山腳斷層，二者間距離約35 公里，而山腳斷層如果錯動，均可能發生規模超過7.0 的大地震。台灣核四廠的耐震係數是0.4G，雖然在預估上0.4G的耐震係數可抵抗規模八地震，但是日本的「柏崎－刈羽」，其耐震係數是0.45G，仍然抵擋不住規模6.8的地震。

比台灣耐震係數更高的日本核電廠都擋不住規模6.8的地震了，更何況是地下有比日本年輕100萬年，震度可以到7的核四廠。

再來是核四的拼裝問題，我國核一、核二、核三在發包時是採「統包」的方式，那表示在工程的要求上是由同一家廠商施做，標準也會相同。但是核四是採「分包」的方式進行，核四的核島區、設備提供分別由美國奇異、日本日立、東芝、三菱得標由他們依照他們各自的標準，「分別施做」，最後才由台電工司進行統籌。

或許會有人荒謬的說，這樣我們台灣就會有一座集「各家之長」最精細的核電廠，但是別忘了核電廠是需要人為操控的，如果人為無法操控、再加上施工品質的疑慮，最精細的核電廠就會成為最複雜的核電廠，會引發公共安全的疑慮。

事實上核四廠上試營運時就發生三次意外，第一次故障發生2010年3月，主控室不斷電系統因為室溫過高、空氣品質不佳等「設備環境不良」因素，造成電熔劣化與電壓波形畸變，導致顯示器、警報與照明等十一項設備三百一十八個零件故障。雖然台電在事後允諾改善，但是已為台電的施工品質打上一個大大的問號。

第二次的意外發生在2010年5月，台電員工，使用雞毛撢子和吸塵器清理電子盤櫃，卻因為雞毛撢子與盤櫃磨擦時產生靜電，導致系統記憶體內部的程序錯亂，燒毀了十一個盤櫃的十一只突波吸收器，電源亦告中斷。事後台電解釋由於核四的系統跟其他核電廠不同，因此員工不知道不能使用「有毛」的物品進行清潔，才導致斷電，想請問台電這座沒有前例的核電廠還有多少員工不知道、會引發危險的操作細節。

第三次的意外是因為工作人員不小心觸碰到核四的系統信號線，造成假信號而停止供應外電，另一個供電來源恰巧在維護中，無法供電，導致整個廠區停電八小時。這種斷電在核安上被稱為「全黑事件」，「全黑事件」會讓反應爐溫度過高導致核外洩。

而面對這樣的複雜工程，台電竟然擅自變更設計，將核四廠核島區一、二號機的墊片、導線管材質，改用較便宜、卻易燃的尼奧普林（neoprene）及不耐蝕的電鍍鋅材質，台電公司設計修改項目共計一五三六件，而因為奇異公司不願意為台電修改設計的部分背書，而修改合約「任何增加的工程奇異不但可以拿到酬勞，還不需要負擔安全責任」。

這種沒有員工知道怎麼操作、被沒有設計核電廠經驗的台電擅自變更設計，沒有人敢背書的核電廠，真的有人敢使用嗎？核安不是兒戲，在不知先例的情況下一邊摸索一邊熟悉，一旦核四廠在商轉後出現問題，誰能夠承擔這個責任？或許最後會有人說，核四是一座年輕的核電廠，至少在結構上核四是安全的，雖然核四尚未商轉，但是起建迄今達近二十年，原能會主委謝曉星就說過，「全世界似乎沒有建這麼久的核電廠可以啟用的例子，設備零件的老化、鏽損等太多問題，勢將使得解封核四成為台灣的嚴厲考驗」。

2012年的朱立倫市長宣示「只要我在，沒核安就沒核能！」並且譴責原能會處理核廢料態度「敷衍、拖延、苟且、矇混，非常糟糕」，當時的朱市長反核四被國民黨的立委批評是「企圖與民調下滑的總統馬英九切割」。想請問現在的朱立倫國民黨擬參選人重提核四又是為了什麼政治目的呢？

（台北大學法律研究所 ）

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