自由開講》是誰將國人送上戰場？

◎鄧鴻源

日前有國民黨民代質問蘇揆是否打算將國人送上戰場？真是滑天下之大稽，畢竟蘇揆只是認為，台灣若謀求和平不成，應效法以色列精神捍衛家園，純粹是防衛觀念。

日前有國民黨民代質問蘇揆是否打算將國人送上戰場？真是滑天下之大稽。（資料照）

反觀以前兩蔣時代，則是秉持攻擊政策。例如，老蔣三番兩次派特遣隊去偷襲人家，小蔣整年高喊「三民主義統一中國」，秉持「三不政策」，軍中主官與主管則是利用每天早晚點名時，帶領部隊弟兄高唱「反攻大陸，消滅共匪」，當時為何從來沒有國民黨人認為這樣做是挑釁人家，會將國人送上戰場？又請問，國民黨從1945年10月接管台灣起，到底把多少台灣子弟送到中國戰場打內戰？又死了多少人？如今居然有臉指責蘇揆，是否睜眼說瞎話？

目前台灣最大的隱憂不在外患，而在內憂。美國《華盛頓郵報》集團旗下的《外交政策》（Foreign Policy）雜誌近日發表專文認為，台灣最大的敵人並非解放軍，而是台灣人普遍抱持著「失敗主義」（Defeatism），重要的戰場反而是「台灣人自己的思想」。

反觀兩蔣時代，，老蔣三番兩次派特遣隊去偷襲人家，小蔣整年高喊「三民主義統一中國」，秉持「三不政策」，軍中主官與主管則是利用每天早晚點名時，帶領部隊弟兄高唱「反攻大陸，消滅共匪」，當時為何從來沒有國民黨人認為這樣做是挑釁人家，會將國人送上戰場？（維基共享）

可見台灣欠缺的並非國防武力，而是如同以色列一樣「退此一步即無死所」的生命共同體的觀念。由於以色列長期沒有國家觀念，所以猶太人流離失所達兩千多年，到處受人歧視，甚至二戰時慘遭納粹德國的大屠殺，所以如今以色列人都很愛國，即使人住在外國，也要設法回國服兵役。反觀我們呢？居然有一堆投機主義者，尤其是那些缺乏同理心的反年改人士。難道猶太人的歷史不能作為我們的借鏡嗎？台灣人的國家觀念又是甚麼？是嚮往獨裁專制，還是自由民主？是苟且偷生，還是如以色列一樣，莊敬自強，令世人刮目相看？

如今台灣卻有些失敗主義者，包括名校畢業的柯某人。日前柯某人認為，台灣抵擋不住敵人進攻兩天，卻不知如何增強國防力量，還有臉去參觀以色列的國防單位！他認為，以色列可是全民皆兵，國防、教育與產業結合成一體，所以才有那麼強的國防力量，我們年輕人當兵則是浪費時間。有記者問柯某，台灣是否也應該比照以色列實施全民徵兵制，以及國防、教育與產業結合成一體？他則沒有任何回應。這樣只會指責人家、卻拿不出對策、還說「兩岸一家親」的人，能當總統嗎？同理，那位說兩岸是「你儂我儂」的韓某人又如何？

當年孫立人將軍曾說：「自己的國家一定要強盛，才能夠讓人民都活著有尊嚴」，值得大家省思，尤其是國民黨人。孫將軍治軍謹嚴，帶兵帶心，是戰場上的常勝將軍，不幸卻受到兩蔣的政治迫害，如今迫害人的蔣某人，威權圖騰到處是，小英政府卻拿不出辦法，讓民眾老是因為拆毀銅像而被告，不禁令人感慨！

（大學教授）

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