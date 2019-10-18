自由開講》沒核電就缺電？韓國瑜不要再騙人

王潔敏

第一座風力發電廠將完工，年底正式運轉，預估每年發電量達4.8億度，可供12.8萬戶家庭一年用電，印證了，蔡政府發展綠電有成，相較馬英九官員喊出「陽光屋頂百萬座、千架海陸風力機」，到最後卻沒有任何成果，當初的官員現在成為韓國瑜國政顧問，竟然批評綠能，更可惡的是還扭曲科學現實，國民黨能源專家黃士修甚至說出「核廢料比香蕉安全」，「核廢料可以放我家」等荒謬言論。

20年過去了，沒核四台灣有缺電嗎？

2014年經濟部長張家祝公開說，「如果沒有核四，除非經濟衰退或產業外移、出走，就可能造成國內電力使用率零成長，如果大家不要核電，也無替代方案，根本是不顧產業需求。」現在韓國瑜國政顧問，曾任經部次長杜紫軍也說，「經濟部依三種情境估算電力狀況，不論用電量成長率1.89％、1.41％或1.47％，備轉容量率往10％以下趨勢都是確定的，因此核四不商轉，最快105～107年會有缺電危機。」但令人困惑的是，核四沒有重啟，2019年夏天，全台供電穩定，順利度過夏天的用電最高峰，還能夠保持在備轉容量率10%的水準，這樣跟我說沒有核四，台灣就缺電？

使用核電是國民黨的共識嗎？2019年8月韓國瑜提議重啟核四，隨後遭新北市長侯友宜砲轟「重啟核四是假議題」，「在沒有確保核安的情況下，要怎麼說服新北市長及市民核廢料的安全性？」（繪圖：美編組）

標榜科學專業的擁核人士一再用「情緒勒索」的方式煽動民眾「不用核電就會缺電」，「核電是台灣能源唯一的出路」，不要說2014年的杜紫軍，早在20年前核四興建初期，擁核人士就不斷告訴民眾核四不蓋台灣就要面臨缺電。但20年過去了，核四依然沒運轉，但真的有像當初所說的那樣嗎？看看現在，台灣不但經濟發展愈來愈好，還逐漸踏上能源轉型的腳步，跟上國際潮流。

國民黨支持核電，為什麼侯友宜堅持反對？

有趣的是，使用核電是國民黨的共識嗎？事實上並不是如此，2019年8月韓國瑜在杜紫軍等人見證下提議要重啟核四電廠，拯救台灣能源危機，隨後遭新北市長侯友宜砲轟，「重啟核四是假議題」，「在沒有確保核安的情況下，要怎麼說服新北市長及市民核廢料的安全性？」，更強調「沒有能力處理核廢料，就沒有資格使用核電」，可見侯友宜對核電的安全性非常有疑慮，不顧同黨攻擊也要跟市民表態立場。

Google也指名台灣綠電

為什麼台灣必須發展綠電呢？Google、美國蘋果公司及日本Sony旗下供應鏈宣布要全面採購綠電，其中，Google之前宣布在台灣購買 10MW（千瓩）的再生能源電力，Google在台灣採購綠電，不只證明台灣綠電可足夠供應國際大企業使用，可以得知發展綠色能源的方向和國際潮流相符合。

供電問題很大一部分是用電配置，未來如果夏季用電大，可以增加太陽能發電量的部分，將可提供尖峰時段用電；冬季則可由離岸風電擔綱要角，使火力發電進一步降載，減緩空污問題。而不是一再訴諸恐懼，天天喊要核電，卻迴避核能發電後續處理問題，核廢料如何處理？

20年過去了，國民黨都沒有給民眾一個答案，卻在選舉前為了選票來欺騙台灣選民？

（台大研究生）

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