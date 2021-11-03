自由開講》對照各界說法 看不出核四前廠長的專業

江景成

擁核派的支持者經常自詡為理性、科學的代言人，其中核四前廠長王伯輝更是經常被引用論述的對象，但其實仔細對照各界說法，可以看出王伯輝的說法，與其說是專業核工人才，更像是為了呼應政治訴求而強行背書。

馬英九在最近喊出「核四封存是為了啟封而準備」，而王伯輝前廠長也在近期提出相關說法，聲稱民間與外界團體對核四安全性的疑慮都是造謠，但王伯輝前廠長沒說的事，其實並不少。

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第一，王前廠長曾引用當年安檢總顧問蔡維綱的言論發表投書 ，再三宣稱核四做過安全檢查，結果無虞，封存也經國外專家認證安全。但事實上原能會早已多次強調此安檢僅是經濟部跟台電的自主強化作為，無法取代原能會認可的試運轉測試。原能會前主委蔡春鴻早在2013年4月於立法院專案報告就表示：沒有任何國家的核能管制機關、國際核能組織或公正第三方機構，會替其他國家核電廠出具相關安全認證，我國核四廠的燃料裝填許可與運轉執照核發，依法仍由原能會負最終的審查與確認。

核四在2014年僅完成1號機之試運轉測試，且試運轉報告尚未獲原能會全部審核通過，187份系統功能試驗報告中，截至核四廠於2014年停工封存時，尚有32份未通過原能會的審查。（台電提供）

今年4月原能會主委謝曉星亦於立法院答詢時表示，核四是國際專家認證安全之論述不算數，真正能對核四安全作出保證的是原能會。而唯一能有效證明安全性的試運轉測試，核四在2014年僅完成1號機之試運轉測試，且試運轉報告尚未獲原能會全部審核通過，187份系統功能試驗報告中，截至核四廠於2014年停工封存時，尚有32份未通過原能會的審查。

面對原能會的審查結果，王前廠長只能回歸政治語言而不是專業論述，指責官員沒有擔當，但卻無法指出這32份報告的內容為什麼可以看的如此輕描淡寫。

第二，王前廠長表示核四原子爐是奇異公司設計，原料來自日立及東芝，且在組裝時有原廠工程師來台監督，過程十分嚴謹。但設計與原料廠商根本不能是安全擔保的機構，否則不就是「球員兼裁判」、「老王賣瓜自賣自誇」？

真相是，在核四在興建過程中，胡亂分包更改設計無數，被監察院糾正調查20案，原能會的最終安全分析報告審查也始終未能通過；且福島改善工程未施工；反應爐內部組件與支撐沒有品質文件缺乏安全認證；1297項安全系統設備抗輻射能力不足，缺乏應付事故的能力，若貿然運轉後果不堪設想。

第三，核四執照經過30年已經過期，重新申請要符合新的法規跟耐震要求。但中央地質調查所發現，核四廠區內長2公里Ｓ斷層及外海長93.9公里活動斷層，原能會已將地質問題列為管制案，要求進行調查，但調查工作因封存而暫緩，但顯而易見的是將30年前的耐震設計放到今日，很明顯需要謹慎而專業的地質評估。

擁核派經常強調專業的重要性，但一但提到地質問題，就特別不重視地質專家的意見，這顯然是違背專業分工，只顧政治操作的假話術。對地震風險的回應，王前廠長的回應竟然是：「當年921大地震時，核四廠房附近是全省二大震度最小的地方！」，稍有常識的人都知道，921大地震的震央離核四甚遠，重點從來都是核四附近的活動斷層。王前廠長迴避問題，是因為政治，不是因為專業。

第四、王前廠長一派主張的說法，好像核四一解封就可以迅速開始運轉。但他沒說的是，核四在封存前還有40項原能會列管事項沒有完成，根本還沒完工，且核四廠當初原廠設計GE公司團隊已解散，重啟談判不知要多久；設備供應商許多也停產或倒閉，最重要的安全數位儀控系統，不只超過可靠年限、備品不足，更已經停產。

這樣的核四，王前廠長應該很熟悉，因為在核四遲遲無法運轉的這三十年，他也是歷史中的一部分。我國原子能業務主管機關原能會最新的估計，是主委謝曉星的評估，認為重啟至少要再花10年以上，王前廠長的支持，恐怕更像是政治支持，而不是專業判斷。

（自由工作者）

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