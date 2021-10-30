自由開講》歷史痕跡註定國民黨不可能切割核四公投

江景成

四大公投即將在12月18日舉行，民進黨黨主席蔡英文已下達軍令狀「四個不同意、台灣更有力」，定調公投相關的四個政策，將是決定國家重大發展政策走向穩定，或走向衰退的關鍵政策。這個基調可以看出綠營在接下來的40幾天，必定全力應戰，挾帶著為陳柏惟罷免案討公道的怒火，後勢看漲。

但國民黨則陷入動員訴求的兩難，朱立倫因曾在新北市長期間主張非核家園，接任者侯友宜為了維持與黨保持距離的形象，也對核安問題頻頻表態。但國民黨早就在黨國時期因為非核家園問題與民進黨展開長期纏鬥，「非核家園」是民進黨的神主牌，自然也是國民黨的眼中釘，老一輩的選民都印象深刻。

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而近十年影響國民黨最深的兩個人，更都是「挺核幫」的一員。馬英九遭到民意壓力封存核四顯然是心不甘情不願，一有機會就會說出「廢核並非世界趨勢，挺核才是」、「台灣沒電，重啟核四是最好辦法」等言論。現在的深藍代表韓國瑜，更是在2019年競選總統期間，把「重啟核四」當作主要政見。這兩人對藍營的影響力，完全不是朱立倫、侯友宜之輩能夠撼動的。

國民黨的「挺核靈魂」，不只是外顯在馬英九跟韓國瑜，更深層的黨國政商結構。（本報資料照）

而國民黨的「挺核靈魂」，不只是外顯在馬英九跟韓國瑜，更深層的黨國政商結構，透過張善政、杜紫軍這些把核四當作唯一能源政策的「知識藍」代表，在每一次的政見規劃中，都扮演著內部的重要推力，逼迫國民黨推出實質挺核反核的能源政見。而張善政才在今年10月被朱立倫邀請擔任智庫副董事長，你說這樣的國民黨，能夠順利民意，反挺核四？

更不用說這兩年，羅智強、趙少康、徐巧芯、黃士修、朱學恆這些在網路上為國民黨辯護的「網紅名嘴」，清一色都有挺核的發言。黃士修主張自己沒有黨職是軟弱無力的掩耳盜鈴，因為只要有攻擊民進黨的議題，都有黃士修參與帶風向的痕跡，要民眾說出「黃士修不是國民黨」，是把選民的智商放在哪裡？

時間來到最近，儘管朱立倫刻意強調國民黨只有推出另外的兩案公投，但對選民的整體印象，最能代表國民黨的肯定還是「支持核四商轉」。因此朱立倫只能旁敲側擊喊「倒閣公投」，但趙少康就直接在臉書喊出「四個同意」，這是明確的風向球。因為國民黨們肯定知道，要拉高動員的強度跟投票率，只靠議題本身是不足以達到效果。

台灣民眾等著看，公投最後四十天，朱立倫一定會轉彎，因為國民黨骨子裡，就是要核四，不要綠能。

（自由工作者）

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