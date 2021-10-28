自由開講》核四公投朱侯過招 侯友宜先掉分

江景成

在陳柏惟罷免案通過後，即將在12月18日到來的全國公投成為最大的全國議題，藍綠兩大黨已經決定全面開戰，這場公投不僅將牽動2022年的政治格局，其中焦點之一的核四，更是兩任新北市長朱立倫、侯友宜的燙手山芋，兩人的表態以及對公投的影響力，都是國民黨內動見觀瞻的總統初選過招。

曾經主張「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」、「沒有核安就沒有核能、核電」的新北市長朱立倫，變成2020年的朱立倫總統候選人時，為了凝聚深藍票源，不惜打臉過去的自己，改為表態支持核四重啟，把核廢料問題拋諸腦後，棄新北市民於不顧。

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現在，2022年的朱立倫黨主席，為了要把民進黨拉下台，一定會再次表態支持核四重啟。因為只有這樣全面性毀滅、干擾民進黨的執政路線，才有機會得到深藍的青睞，保住他以黨主席之姿競選總統的野心。

這一條路，侯友宜是看在眼裡、徹底學習。這兩天，侯友宜被問到核四公投的問題，就露出了狐狸尾巴，不敢再嗆「核安第一」，也不像平常霸氣一般大喊「核能廢料已擺了40年」，面對已經失控的深藍壓力，只能唯唯諾諾的附和：尊重民意。

近日侯友宜被問到核四公投議題，不再嗆「核安第一」、「核能廢料已擺了40年」，面對已失控的深藍壓力，只唯唯諾諾附和：尊重民意。（本報資料照）

前後任的新北市長，在政治利益的誘惑下，雙雙選擇了政治，放棄了市政。但這一步，比起已經卸任的朱立倫，傷得更重的恐怕是侯友宜。

一者，是因為明年才是侯友宜的連任考驗。從韓國瑜海嘯、蔡英文逆轉勝、疫情期間的民意流動，都可以看出台灣選民現在對政治人物的轉變非常敏銳。你回應民意，馬上得分，你遠離民心，立刻失分，而且下次選舉就會馬上反映在選票上。侯友宜這個「背棄市民、討好黨員」的舉動，不只影響連任，更會讓議員難以回應，進一步影響競爭總統的聲望。

第二點，侯友宜原本塑造不藍不綠的鐵漢形象，將會隨著公投情勢越來越緊張，逐步被逼迫走向極端，不表態則不得藍營人心，一表態則立場盡顯，進退失據。而支持核四重啟的黃士修與核能流言終結者等外圍團體，更會以社群聲量逼迫侯友宜，屆時「鐵漢跟著土條走」，形象是大大重傷。

侯友宜這一句「尊重」，看似中立安全牌，實際輸給已無包袱的朱立倫，國民黨初選前哨戰，先落後一分。

（作者為自由工作者）

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