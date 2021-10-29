自由開講》還在重啟核四？跨越時空自打臉的朱立倫

王潔敏

重啟核四根本就是拿台灣人民的性命開玩笑！台灣四面環海又位在地震帶上，更何況核四本身機組就有安全疑慮，重啟核四根本不可行！過去數次公開反核的朱立倫，沒想到現在為了選票，竟然喊出要支持重啟核四，真是天方夜譚！

一年內朱立倫跨越時空打臉自己

朱立倫可能自己早就忘了，沒關係，我來幫他恢復一下記憶，2012年當時還是新北市長的朱立倫說，只要我擔任市長一天，就不會讓核四運轉，今年2月在宜蘭人文基金會舉辦的活動朱立倫說，「經過二十年來的努力，不簡單。現在已經沒有擁核跟反核之爭，大家都是非核家園這樣的一個共識。」，怎麼才不到一年的時間，朱立倫馬上又打臉自己？

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2012年當時還是新北市長的朱立倫說，只要我擔任市長一天，就不會讓核四運轉，才不到一年的時間，朱立倫馬上又打臉自己。（本報資料照）

馬英九都反對重啟核四

其實，連馬英九都承認重啟核四是不可行的，馬英九在2014年曾說，給下一代保留選擇權，政府的思考和反核人士一樣，都是為了下一代，決定封存核四，連馬英九都不敢確保核四的安全，現在朱立倫到底在核安上做了什麼，憑什麼說服台灣人民相信你呢？

核四設備廠商早已解散

國民黨沒說的還有核四兩台機組的情況，一號機沒有完全通過測試就直接封存，二號機甚至還沒有蓋完根本就是半成品，而且監察院報告更指出，二號機有1700多項零件，拼湊到一號機去做測試，國民黨可能也沒做好功課，核四的設備廠商已經解散，關鍵零件也早就停產，連購買都困難，更不要說後續核廢料處理跟存放的問題，連侯友宜都喊核廢料不要放新北市，朱立倫要不要先說服藍營的執政縣市首長，再來談核四？

你知道嗎？其實核電成本更高！

除了核四是拼裝車外，其實核電成本更高得嚇人！過去國民黨一直散佈核電很便宜的資訊，但事實上這是錯誤的，2019年的《核能產業現況報告》提到，太陽能發電成本為每一千度電3～44美元，而陸上風力發電的成本為一千度電29～56美元，核能成本則在112美元至189美元之間，但這還沒加上核廢料處理及社會溝通成本，國民黨用「核電較便宜」是在欺騙選民，完全沒有說服力。

所以，重啟核四實務上根本就不可行，國民黨本末倒置，只想拖垮台灣，踐踏台灣人的性命，12月18日的公投，我們一定要站出來，四個不同意，不讓國民黨繼續禍害台灣！

（新北市民）

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