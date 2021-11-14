自由共和國》蔡明訓／核四是否重啟 在於核安問題而非公投的選項

核安問題不會因公投的通過或官位的變動而解決，只有在十二月十八日多數公投者投下「不同意重啟核四」，使未完成營建的核四就沒有商轉的功能跟執照，核安問題就無從發生。圖為核四廠。(資料照)

蔡明訓／曾任美國核能發電廠的設計工程師

核一、二、三廠每個機組廠相繼於一九七一到一九八五年約在四到七年施工時間內各別完成營建， 那為何一九九九年開始營建且已花掉約二千八百五十億的核四， 至今尚未完成營建？因核安問題造成擁核與廢核的爭論，使營建經停工、復工、封存，至今的公投，現把核安問題解說如下：

廠源跟有經驗的施工者及監工者的消失

一九七九年美國三里島跟一九八六年蘇聯車諾比的核電廠爆炸災難，及核廢料的無法解決，促使美國各州政府於一九八○年代下令共約有一百個正在設計、施工、監工、未獲得商轉執照的核電廠停止運作。

請繼續往下閱讀...

奇異GE製造核一、二廠的沸水式反應爐、渦輪機、發電機，於一九八六年以後已不再製造了，曾經是核一、二廠的工程顧問、營建核電廠的主要承包商，如EBASCO 、BECHTEL 及其所僱用的有營建經驗的技術工人，為繼續生存而改行，於一九九○年代，在美國就已找不到GE的反應爐及有營建核電廠經驗的主要承包商與技術工人，核四進步型沸水式反應爐是由日立與奇異合作設計，並由日立製作，三菱供給渦輪機及發電機，核電廠在機械、電機、核工、設備儀器方面有近千個零組件中，有不少零組件已經廠源消失。

沒有經驗營建商 分包拼裝核四使工程品質低落

核四的建造商是沒有營建核電廠經驗的新亞建設及中鼎工程，台電並沒有僱用主要承包商來負責核四營建的安危、相關部門的協調、委外承包商的工作及資料保存，使整體營運操作複雜而管理困難，台電僱用石威來擔任核四工程顧問，負責核島區外的系統設計及提供採購規範，石威因不勝任職務被解約而破產，沒有營建核電廠及採購規範經驗的台電自任工程顧問，台電千次變更設計而使系統整合困難，台電無法對進步型沸水式反應爐之數位儀控系統寫出採購規範。

對於高溫及高壓蒸氣管路的焊接品質令人擔憂，許多分包廠商破產或消失，颱風曾導致廠房積水，機房主控室電纜被老鼠咬破及失火過、牆內有寶特瓶、有鋼筋螺絲被切斷，海水冷卻管由高處流入儲水槽之水，曾經溢流到廠房地面。

二○一三年行政院原子能委員會的核安議題報告「承攬工程設計及施工的包商能力不足，以及試運轉作業未落實管控，致使對工程品質產生影響」，也提出十八個重要工作事項的瑕疵，例如後裝式鈑螺旋遭不當截斷、儀控管支架未檢驗、可襓性金屬導管未具有抗輻射性功能…等。

核四海域活動斷層跟兩汽機廠間地質的S結構危及核安甚鉅

二○一一年距離福島一百六十公里的Tohoku海域發生海底斷層地震，此地震在福島掀起十五公尺的海嘯，在海拔高十二公尺的福島核電廠內的柴油發電機因淹水而不能發電，沒電就沒有水來冷卻在反應爐內攝氏溫度約一千一百的燃料棒，福島三具反應爐陸續融燬，幅射性氣體外洩。

同樣核四海域地震也可能在核四廠址產生超高的海嘯，二○○九年經濟部中央地質調查所報告 「核四廠外海存在一條長約九十公里的活動正斷層，有六至七條長約五十公里的活動正斷層」，二○一九年核四海域地質資料討論會結論「核四海域線形的F4 - F8應為活動斷層」，如果這些活動斷層發生海床地震，會在核四近海濱產生海嘯。

上述Tohoku地震在較淺海濱的Miyako引起四十公尺海嘯，是較深海濱的福島海嘯的二．七倍（證實Greens Law），故核四海域海床坡度影響海嘯的高度是不可忽視的，核四廠址海拔高度為十二．三公尺，防海嘯牆設計高度為八．七五公尺， 二○一三年歐盟核安法規會指出核四電廠防海嘯設計高度不夠，應至少加高六公尺，這反應海床坡度影響海嘯高度變化的幅度及千年大洪水的機遇。

上述二○一九年的地質討論會也指出 「若此九十公里的活動斷層發生七．六 級地震，會在核四廠址地表面產生大於0．4g （核四廠的安全停機地震 SSE ）的最大地面加速度PGA」，二○一一年福島地震在核電廠記錄的PGA為0．56g大於福島電廠的設計PGA值0．44g，這些已指出海域活動斷層的地震會使核四無法安全的停機。

在申請建核四廠前，台電已發現兩反應爐間地層存在有「低速帶」，及兩汽機廠房正下方有長達二公里以上之「S構造」（斷層），建廠期間發現此地層剪裂密集、地質軟弱、岩體強度嚴重弱化，此破碎帶岩石之自然頻率較其他堅固岩石地層帶的低，亦即比較接近地震約1 Hz的頻率，地震時在此較接近共振頻率的破碎地質上面物體的反應作用力與位移，必大於其他堅固岩石地層帶上面物體的反應，地震時核電廠地基將受到很不均勻的力量，例如扭曲、傾斜、剪切，有危及到核安之憂。

核廢料已無法解決

歐美日先進國還不知如何解決幅射強度半衰期數百年的核廢料，美國核能法規會（NRC）規定要依工業界所接受的標準 「需至少十年的時間用流動水來冷卻核廢料，然後放入數英尺厚的鋼筋混凝土地下室鋼製的乾燥容桶」，該會NRC曾報導在美國約百座核能電廠，自一九七○年以來就發生五十多個核廢料因冷卻水在三天內供給不足而發生幅射性氣體外洩的事故。

Tohoku海嘯發生時，福島第四核電廠不在商轉，因地震海嘯使廠外輸電網及柴油發電機受損而無法發電，沒有流動水來冷卻核廢料，約六十小時後核廢料產生氫氣爆炸，幅射性氣體外洩。

核安問題不會因公投的通過或官位的變動而解決，只有在十二月十八日多數公投者投下「不同意重啟核四」，使未完成營建的核四就沒有商轉的功能跟執照，核安問題就無從發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法