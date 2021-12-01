博硯「說」法》同意「公投綁大選」只會毀了公投本質

在我國這樣高政治對抗的國家，公民投票一旦成為政黨競爭的工具，會是好事嗎？在歐美各國，公投有可能是小黨用來挑戰大黨的工具，但是主要政黨的戰場皆在議會。一旦公投與大選期日結合，將導致公民投票成為政黨的競爭工具，當政黨藉由公投來幫助競選，最終只會讓公民投票徹底失焦，不再是公民的投票，而形成政黨的對決。

胡博硯／東吳大學法律學系教授

公投即將在12月18日舉行，有別於其他三案，第十九案「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」即所謂的「公投綁大選」儘管本案即使通過，不代表之後每個公投案必然都會綁大選，然而本案通過後，卻可能造成日後的公投在發起後皆往此方向操作，特別是本案是由國民黨發起。

雖然本次四個公投案都有國民黨的支持，但第二十案－藻礁公投案－其實醞釀已久，只是連署過程一開始並不順利，直到得到國民黨大力支持後，情況才逆轉，這同時也是我們公投的問題：背後帶有政黨競爭意味的公民投票還是公民投票嗎？

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回到公投綁大選上，2018年時有10案公投進行，當年由於投票流程過於緩慢，民眾怨聲載道，儘管當時票開到半夜的主因不是公投案，而是台北市長選舉，但公投案高達10案，且各案皆以大篇幅文字做書面敘述，對於過去向來只認頭像與號碼來投票的選民，在圈票處面對長篇大論的公投選票不免困擾。而該年10項公投案中，雖有國民黨主導的公民投票案，但當時因婚姻平權問題而起的公投案的對抗性非常高，該案較不受關注，再加以當時民進黨對公民投票案的消極面對，更降低了政黨對抗性。但本次的公民投票案不若之前，背後的政黨對抗性提高極多，公民投票將淪為政黨的工具。

背後帶有政黨競爭意味的公民投票還是公民投票嗎？（本報資料照）

事實上，2018年的公民投票案中有許多根本沒有連署成功的死案，因為背後沒有足夠的政治動能便難以成案，當年的東奧正名案也差點胎死腹中。同一年民進黨地方選舉大敗，公投有如戰犯般被頻繁檢討，之後順勢修法將公民投票日改為固定的日期，與選舉日錯開，這次國民黨發起的公投綁大選案顯然是衝著這個日期而來。這也反映出政黨背後的想法－目標從來就只是選舉而不是公投。

公民投票是否一定得在選舉日舉行，有論者以歐美國家為例來說明，但有些國家的規定上，這個「同一天」不是必然，例如德國巴伐利亞就規定必須在連署完成後四個月內投票，但是如果要合併邦議會或聯邦議會選舉，則可延長至八個月。換言之，並不是刻意選在選舉日合併選舉。而瑞士這個公投歷史悠久的國家，公投日在該國的政治權利法明文規定一年四次，這是固定的期日。

當然，公投合併選舉可能出現節省公帑的經濟效益，但若以2018年的經驗來看，也可能導致因選務人員短缺，選務工作會更加繁重。公投合併大選另外一個重要的理由則是合併可能有助提高投票率，反之，分開將使投票率變低，然以瑞士公民投票的經驗論之，兩者並無必然關聯，瑞士近幾次的公投都有高達六成的投票率。而這個問題在台灣這個政治對抗性如此之高的國家，更不會是問題。相對於歐美各國，台灣的投票率向來都很高，直接複製外國規定，未免草率。倘若公投期日中有不同的公投案同時進行投票，在相互影響下，投票率理論上應該不會太低。

但是我們要擔心的問題是，在我國這樣高政治對抗的國家，公民投票一旦成為政黨競爭的工具，會是好事嗎？在歐美各國，公投有可能是小黨用來挑戰大黨的工具，但是主要政黨的戰場皆在議會。一旦公投與大選期日結合，將導致公民投票成為政黨的競爭工具，當政黨藉由公投來幫助競選，最終只會讓公民投票徹底失焦，不再是公民的投票，而形成政黨的對決。

不要以為同意這個公民投票案就是懲罰民進黨，因為制度是中立的，當公投工具化後，最後是哪個黨被懲罰還不知道。

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