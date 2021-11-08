社論》莫利用公投進行政治惡鬥

陳柏惟罷免案通過後，「四大公投」成為朝野攻防焦點。國民黨主席朱立倫在罷免案後乘勝追擊，將四大公投定位為「倒閣」的不信任投票，組織、動員、文宣、杯葛、夜宿，多管齊下，必欲再創第二場勝戰。此外，在罷免案挫敗的民進黨終於大夢初醒，感受到藍營步步進逼，積小勝為大勝，有意在二○二四年奪回政權的圖謀，因此全黨大動員，主動迎戰，全面反擊。朝野較勁交鋒猛烈，火力不下於大選規格；但在眾聲喧嘩之中，民眾更應清醒理性，獨立判斷，不為政黨與意識形態牽絆，力抗特定政黨、政客利用公投進行政治惡鬥。

公民投票（referendum），係由整個國家或地區的全體選民決定某些議題，乃是選舉、罷免之外，創制、複決精神的體現。公投的範疇包括公共事務、法律，甚至國家發展方向、分合等議題，透過公投方式使相關訴求擁有合法性與正當性。由此可見，公投是針對重大公共議題表達多數民意，攸關民眾切身利益，並非政黨力量的消長，因此民眾在對相關議題進行抉擇時，應該考量的是國人福祉與國家興衰，而不是隨著特定政黨起舞，被當成政爭的工具，這才是公投制度的設計意旨。例如四大公投案︰核四重啟、反萊豬、三接遷移、公投綁大選，不管通過或否決，影響所及乃是多數民眾本身的權益，以及國家的發展，而不是政黨版圖的更迭、消長。故而，打著倒閣旗幟進行公投動員的特定黨派、政客，無非是將仇恨、意識形態等民粹注入政治對抗，企圖撕裂社會、族群，造成民主倒退。彼等固然振振有辭、慷慨激昂，卻非圖謀多數人的福祉與國家的進步，國人應當認清這些政黨、政客的本質。

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重啟核四與否，爭論重點在於安全性與電力的供應。同意者相信核電廠安全無虞，加上不認為能源轉型能夠順利落實非核家園的理念，因此必須重啟核四，才不會出現供電破口。而反對者則認為重啟核四不但安全堪虞，核廢料沒有去處，萬一發生核災，人口稠密的台灣更可能面臨亡國危機。況且，核四建造廠商已經解散，零件停產，建照過期，技術上不太可能重啟。姑且不論這些主張在專業領域上的對錯，即便核四重啟公投通過，在政治場域上亦不致撼動民進黨政府的執政權，內閣去留仍決定於總統，因此公投案根本不是信任投票，則何來發揮倒閣的政治效應？

其它三大公投案的政治作用亦然。第三天然氣接收站，於馬英九執政時規劃，蔡英文接掌政權後予以縮小範圍，以求生態環保與經濟發展、民生用電之三贏。如果三接遭到否決，則異地而建可能會延宕十年以上，電力之缺口將必須由增加燃煤發電予以彌補，對民眾健康與環保可謂雙輸。尤有甚者，電力不足衝擊民眾與產業需求，但三接即使遷建，亦非倒閣之必要條件。同樣的，萊豬爭議，國際已有科學標準予以規範，正常食用尚未發生健康受損案件，目前主要障礙在於心理層面的疑慮，不然如何解釋有些政客可以接受美牛卻拒絕美豬？美萊豬進口一旦遭到否決，實際上無助於確保民眾的健康，卻會影響台灣加入CPTPP，與美台經貿關係的發展，如何踏出這一步，有賴民眾的最後決定，而其結果亦與執政黨的執政穩定關連甚微。至於公投要不要與大選合併舉行，各有利弊。有利者在於投票率與社會討論度的提高；缺點則是造成選務繁複，影響投開票時間，造成選舉亂象。但公投真正問題不在是否與大選掛鉤，而是公投既在決定攸關民眾權益的重大議題，則總選舉人數四分之一便可通過的門檻，是否會產生少數決定多數的弊端，才是檢討公投制度的重點。

總之，民眾看待四大公投案，應與自己的切身利益作連結，做出最佳的評估。例如電力供應、願不願意為了加入區域經濟整合而進口美豬，以及是否在意公投與大選一起舉行？這些議題皆與藍綠、統獨無關，更不會包含倒閣之類的政治意涵。遺憾的是，在政黨的操作下，四大公投案卻淪為朝野對抗的戰場，甚至中國也意圖藉機介入，企圖製造社會對立與矛盾，導致公投變成一場民粹動員。然而，公投既然是選擇自己的未來，民眾就應以理性、專業判斷，不受政客挾持，以及意識形態綁架；並且，做了抉擇，也要有承擔的勇氣與責任感。易言之，公投案是民眾在選擇什麼樣的台灣與生活方式，只有超脫政客的仇恨動員與政治惡鬥，台灣人民才會擁有充滿希望的未來。

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