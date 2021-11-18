新聞線上》公投不能當作政治報復

蔡總統率領全黨黨公職下鄉宣講，各部會首長在電視意見發表會上和提案人各陳己見，這正是直接民主的體現。（資料照）

記者陳杉榮

「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投的論辯，透過朝野兩大黨的宣講，正逐漸深入基層，但同時也反映出一種弔詭的現象。公投不應該是「政黨對決」，卻也因政黨對決而深化政策的理性思辨，踐行公民投票的程序正義，形成台灣特有的民主模式，對照於獨裁國家，尤其彌足珍貴。

這次公投和二○一八年的公投併大選，有許多不同。當年「反空污」、「反燃煤發電」、「反日本核食」、「東奧正名」等十項公投合併大選舉行，民進黨政府幾乎棄守，社會上完全沒有辯論的氛圍，而且一次十項公投，選民根本來不及消化，甚至到投票前都還搞不清楚公投的題目。當選民陷入選舉的激情對抗當中，公投自然成了選舉的「附隨組織」，其投票結果必然隨著公職選舉結果呈現。

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民進黨這次面對公投起而接戰，把政策攤在陽光底下和選民對話，這是民主的進步，也是最大的不同。二○一七年立法院修正公投法，民進黨結合「進步力量」拿掉「鳥籠公投」，大開公投之門，卻不敢正面迎戰，等於向提案人無條件投降，不僅平白浪費了政策辯論的機會，也導致日後施政綁手綁腳。現在看到蔡總統率領全黨黨公職下鄉宣講，各部會首長在電視意見發表會上和提案人各陳己見，這正是直接民主的體現。

公民投票和公職選舉是不一樣的民主參與。公投是人民對政策直接表達意見，可以改變法律和調整政策，以補代議政治之不足。選舉則是政黨政治的精髓，透過一人一票的方式，定期改選公職做責任監督。也因此，國民黨主席朱立倫所謂四項公投是對民進黨政府的不信任投票，是對蘇貞昌倒閣的投票，「讓民進黨下台」的論調，不堪一擊，實屬荒謬。

選舉是民主制度底下教訓執政黨最佳的利器，公投不是。朱立倫把公投當作不信任投票和倒閣，難怪蘇貞昌反擊「國民黨是來亂的」。透過辯論，四項公投的內涵不難理解，這回沒有合併大選，沒有選舉激情，選民應當可以理性的投票，決定國家的政策。

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