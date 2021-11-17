胡，怎麼說》不執政就完全不負責─看在野黨對4公投的OOXX

胡文輝

12月18日的4個公投，同意為圈（O）、不同意為叉（X），民進黨蔡英文政府力拚投「4個不同意」（4個X），最大在野黨中國國民黨強打「4個同意」（4個O），民眾黨2O2X，時代力量3O1X。從圈圈叉叉（OOXX）的政治態度中，可以觀察到在野黨對台灣的心態傾向就是：「不執政就完全不負責」！

從圈圈叉叉（OOXX）的政治態度中，可以觀察到在野黨對台灣的心態傾向就是：「不執政就完全不負責」！圖為國民黨強打「4個同意」（4個O）（中），民眾黨2O2X（左），時代力量3O1X（右）。（報社合成）

先說我的觀察結論：這4個公投完全沒有必要，只要稍為了解公投內容，就會知道，4公投如果都打X、都沒過關，對台灣的發展、台灣人民的權益，不會有任何不利，如果有1、2個或3、4個過關了，個個都會重擊台灣，過關愈多，台灣受打擊愈大。不過，4公投案由中國國民黨主導、已依公投程序完成提案，就必須投票公決，台灣選民就必須在12月18日站出來投票，同時給它4個X（投下4個不同意票），不讓中國國民黨藉公投製造問題、攔阻台灣向前行之計得逞，也叫另兩個在野黨見縫插針、見獵分肉、喝湯也好的企圖落空。

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我要提出的大疑問就是：在野黨當然不執政，但是，不執政就可以完全對台灣不負責嗎？在野黨這種「台灣大亂、形勢大好」的心態，難道永遠不想在台灣執政了？何況，在恐受公投結果過關的負面效應衝擊波的縣市中，中國國民黨在新北市、台中市、宜蘭縣等地方執政，民眾黨在台北市執政，這幾位地方首長如果都順「黨意」，悶聲不敢逆黨意，不敢對公投案打X，難道只向朱立倫負責、不向各該縣市的人民負責嗎？

以4公投之一的重啟核四公投為例，朱立倫當年在新北市長任內，不但反對重啟核四，而且一直杯葛市府所轄境內核一（金山）、核二（國盛）廠的廠內核廢料儲存設備建築，現在換了屁股就換了腦袋，成為重啟核四大推手，現在屁股換了人，新北市長侯友宜卻屢屢支支唔唔，不敢大聲對重啟核四打個大大的X。

圖為民進黨立委賴品妤舉出8年前朱立倫當新北市長時曾主張反核，如今當上國民黨主席又說要重啟核四。（圖取自賴品妤臉書）

還有，核廢料無處去的問題愈見嚴重，中國國民黨台北市議員徐巧芯11月4日臉書有篇文章提到放置地點，她說「核廢料放在核電廠內，安全又好控管」，在此不評論她的主張，但是，照她的方法，不但核一、二廠的廢料都要永久放在新北市境內的核電廠，未來核四如真的重啟，核廢料又要落在新北市，新北市民不同意、但侯市長為何不發聲？

昨天，包括國民黨、民眾黨、民進黨的立委去核四廠現地考察，只是外行人去看了一下，就發現問題多多，無人敢提重啟，民進黨、民眾黨本就反對重啟核四，但國民黨呢？依評估，如真要重啟，8到10年還不一定能運轉，國民黨卻還在講什麼重啟多快多容易、可以以核養綠的騙人屁話。

即使公投過了，核四也無法在幾年內內重啟，但是，國民黨、民眾黨、時代力量三個在野黨卻對反對天然氣三接公投打O，不要煤、不給加天然氣、不能核，這不是要用缺電來勒死台灣嗎？力推反三接公投的三在野黨及環團，說是三接替代方案搬到台北港，只要5.5年，還省1300億元，這又是不執政就完全不負責的案例，因為這個案子如同空中畫大餅，可行性接近零。我很奇怪的是，在野黨怎麼都在動新北市的歪腦筯？核四、核廢、三接都要塞給新北，把侯友宜當塑膠嗎？

再看以反中火燒煤為主訴求的台中市長盧秀燕，天然氣三接站建設就是為了以氣代煤的減碳減空汙，如果妳也跟著朱立倫反三接，是否放棄當時堅持及承諾的反中火燒煤主張？或者不要煤、不要氣，寧可缺電，讓中科等無法再發展？

再看以反中火燒煤為主訴求的台中市長盧秀燕（中），天然氣三接站建設就是為了以氣代煤的減碳減空汙，如果妳也跟著朱立倫反三接，是否放棄當時堅持及承諾的反中火燒煤主張？（資料照）

看了在野黨對4個公投的OOXX，台灣人民只要多想想，就可以了解到，對公投打O、投同意票，其實就是對台灣打X、對自己及每個人的未來打X。不是民進黨政府的「4個不同意，台灣更有力」訴求有多正確、有多好，而是那4個公投全都就沒必要、根本就來亂台灣的！

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