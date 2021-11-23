自由開講》顏家自作自受，能怪誰呢？

鄧鴻源

台中市第2選區立委補選選戰白熱化，引發政壇關注，對於親綠資深媒體人周玉蔻，近日此針對國民黨參選人顏寬恒家族財產等問題猛烈攻擊，引起藍綠激烈交鋒。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，周玉蔻會這樣打顏家，其實是為了收視率，因為她有收視率的壓力。

話固然沒錯，然而顏家財產來源有問題，也是不爭的事實。周可以賺到廣告費，又可以發揮正義，滿足社會大眾知的權利，何樂而不為？沒有周的挖掘，誰敢過問顏家的財產，以及他們與國民黨的政商關係？



為何你可以質疑他人，人家就不能質疑你？陳柏惟已經說明清楚，而你顏某人呢？有說明清楚嗎？你只會說有問題就去告，這不是明知故問嗎？司法有那麼快判決嗎？

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何況一直在追打顏家的並不是民進黨，而是媒體人，如周玉蔻與張雅琴等人，人家也只是負起媒體人的職責質疑你們而已。

資深媒體人周玉蔻（左）與資深新聞主播張雅琴（右）。（報社合成／截圖自周玉蔻與張雅琴臉書）

顏寬恒又說，半年前總統蔡英文到鎮瀾宮參拜時，對他父親顏清標噓寒問暖、有說有笑，但一到選舉，民進黨照三餐抹黑、潑糞。

前面已說，是媒體人不是民進黨人，何況人家質疑的是有憑有據，你為何不學陳柏惟出來說明自己財產怎麼來？買法拍房地產的錢又怎麼來？為何沒有人敢跟你們競標，使你們可以用極低價錢買到？又為何與老婆三結二離？可有合理解釋？

蔡總統到鎮瀾宮參拜是作客，對宮廟負責人本就該噓寒問暖，何況批評的人不是民進黨人，主要是媒體人。如果有民進黨人批評，也是因為基於個人正義感，並非蔡總統授意，畢竟蔡沒有兩蔣的專制獨裁，可以禁止黨員說話，包含批評她本人。

台中市第2選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒。（資料照）

顏寬恒今天會面臨各方排山倒海的壓力，只能說是因果報應，居然聽從朱某人的使喚，罷免一個熱血有為的年輕人，並百般污衊他。如今自作自受，能怪誰呢？

（大學教授）

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