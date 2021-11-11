自由開講》中二選區的轉型正義及平民起義

鍾芳萍

節氣進入立冬的台灣，媒體，輿論一點也不冷。來自中二選區幾位人士，在電視台，廣播節目，披露二三十年前歷史，佐以當時的錄影帶，觀眾驚訝的發現，原來慈眉善目的孤兒院院長，曾經也有暴龍的一面。而富裕的某家族，不僅欠下大筆銀行及私人債務，還搶占民地。儘管被控告方，義正言辭地予以反駁，但始終說不清楚，再加上廟宇大筆的金錢流向，迄今還是一團迷霧，於是掀起了名嘴們，每天熱辣辣的論戰。在我看來，這是一場為了中二選區的轉型正義，正在進行中的平民革命！

這些口述歷史，猶如教父電影的台灣版，只不過故事的走向未知，因爲幾乎每日一新爆點，而爆料人士，揭竿起義，持續增加中。看來中二選區，民心已經思變，不願意再接受長期由黑派，紅派，輪流統治地方，瓜分利益的宿命，選民們正默默的進行轉型革命，試圖找回屬於中二選區的正義。

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有位當地議員表示，該家族在地服務絕佳。能幫地方鄉親修路燈，清水溝，倒垃圾，幫忙找工作，幫忙喪葬紅白事。平時服務處更常備炒米粉，燒酒雞。鄉親很淳樸，重感情，選舉時當然以報恩心態回饋，這種平常看的到人，隨叫隨到的民代。

中二選區民心已經思變，不願意再接受長期由黑派，紅派，輪流統治地方，瓜分利益的宿命，選民們正默默的進行轉型革命，試圖找回屬於中二選區的正義。（本報資料照）

我們從幾個面向來探討一下上述論點。

第一，今天如果我們選的是里長，或是霧社，大肚，烏日，龍井，沙鹿五區的大區長，那上述服務，確實很貼心。不過當我們選的是立法委員，他的工作内容是不同的。我們用足夠聘請十幾位里長的薪水，聘用一位立委及其眾助理，我們賦予其職權及期待如下：監督政府施政，質詢行政官員，審核預算，審核法案，接受人民陳情，訂定符合人民利益的法律，然後再加上地方服務。所以某前立委，把在地服務的優先順序放在第一，整天在地方服務，忽略在國會殿堂問政的義務，甚或不出席，不質詢，已經被公督盟評比為待觀察國會議員。因此選民爲何要重蹈覆徹，再選此人。

第二，上述所有的地方服務，尤其是頗豐厚的紅白包，急難救助，都需要一定財力，該前立委的財產申報，完勝所有立委，當然可以做大善人。但是其父親在公股銀行，私人銀行巨額欠債，甚至被銀行定義為追不回來的呆賬，父子的行爲，如此大的反差，令人錯愕。而且公股銀行的虧損，最終也是由納稅人的我們，概括承受。基於第二代的財力雄厚，被欠債的債權人，完全可以組成自救會，向其子求償，爲人子更該幫父親付清所有債務。

第三，中二區的未來走向何處？有位大甲人士，在政論節目中，哀嘆這幾年，大甲除了大甲媽，沒有剩下什麽了？一直以來，中二區這一帶的產業，似乎以沙石，瀝青，建設公司爲主，所以在地年輕人，當兵回來，大概會進入這些行業，不然就是與媽祖繞境的相關產業。但莫忘大肚山科技產業也在這區，中二區完全可以把數位科技、半導體及供應鏈發展起來，這樣更多元的就業，更能吸引北漂，南漂的子弟回鄉。高雄，台南本來也是偏老舊的市況，但這幾年，因爲引進新科技產業，已有翻天覆地的改變，反觀中二區還在原地踏步，甚至退步，前途堪憂！

第四，二十一世紀的今天，我們是否還要成爲地方派系的禁臠，甘於受其保護，畏懼如果不從，會被監視，會被動用人情禁言或限制行動。這種順我者昌，逆我者亡的規則，由他人來分配我們的未來，這不是自由的現代台灣。 此刻美國衆議員們，正在台灣訪問，我們即將可能進入CPTPP，可能再重回WHO及其他聯合國組織。我們關心台灣民主未來的同時，也關心地方產業的未來。而中二選區的轉型只能仰仗當地平民的你們來起義。雖然地方派系盤根錯節，不太可能一夕瓦解，但不再支持派系推出的候選人，是第一步。

中二鄉親們，轉型正義操之在你們！加油！要勇敢！

（企管顧問）

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