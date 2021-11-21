自由開講》媽祖是被社會抹黑，還是被顏家綁架？

郭靖

顏寬恒說，其發言人白喬茵小時候住在大甲，每年媽祖遶境活動裡，她就是一個蹲著地上撿糖果的小女孩，只是小女孩長大了，變成兩個孩子的媽媽，找喬茵來幫忙之前，還特地和她兩個小朋友道歉，說拜託媽媽借給「國家」一下，希望在這個關鍵時刻站在一起，共同為台中打拚、為公道發聲，讓正義不寂寞。

顏寬恒代表「國家」？有沒有搞錯？顏爸欠那麼多債，顏寬恒又有那麼多財產，卻不幫顏爸還清，這樣欠下去好嗎？只會影響社會觀感吧！

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再來，白喬茵說，她小時候常和家人去參拜鎮瀾宮，不忍神聖慈悲的媽祖被社會抹黑，和政治牽扯在一起。

白小姐是否又搞錯了？媽祖是被社會抹黑，還是被顏家綁架？否則怎麼可能二十幾年都是顏清標在當董事長，他還揹著媽祖神像如同揹著洋娃娃一樣到處跑？這非綁架嗎？

國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒（中）18日舉行競選主視覺發表記者會，會中並介紹兩名發言人白喬茵（右）與張禹宣（左）。白喬茵還曾擔任韓國瑜時期高雄市政府副發言人。（中央社）

人家批判的是顏家的財產是怎麼來的？為何有錢卻不還？為何顏清標帳戶沒錢，兒子顏寬恒帳戶的錢卻是一大筆，怎麼現在卻被說成是在抹黑媽祖？應該是媽祖被他們顏家綁架與抹黑吧？

試問，他對媽祖有那麼虔誠嗎？如果有，為何欠銀行與他人那麼多錢都不還？為何曾犯下貪污、槍砲、殺人未遂、教唆頂替與盜匪等罪行，於1987年因一清專案被送綠島管訓？後來還因亂花公帑而被判刑入獄。這種家族值得支持嗎？

顏家以為找俊男美女當發言人，就能粉刷門面，可能嗎？

（教師）

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