胡，怎麼說》總統 ≠ 蔣總統，立委 ≠ 顏立委！

胡文輝

總統=蔣總統，當年中國國民黨曾這樣搞，而今安在哉？台灣的民主早已翻過了那一頁，把它丟進歷史的垃圾堆！

立委=顏立委，現在中國國民黨及顏家竟然還要那樣搞！簡直就是封建幽靈在復辟！

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當年，國民黨黨國專制統治時代，有小學生的志願是：我長大要當「蔣總統」。那些年，中華民國總統只能姓蔣，有人以名人諧音譏嘲：憲法規定總統只能做兩任，因此，第1任總統蔣中正、第2任于右任（余又任）、第2任吳三連（吾三連）、第4任趙麗蓮（照例連），在黨國專制時，怤總統=蔣總統，小學生志願才會被黨國專制扭曲為長大要當「蔣總統」。

當年，國民黨黨國專制統治時代，有小學生的志願是：我長大要當「蔣總統」。（資料照／截圖自馬英九臉書）

現今，台中第二選區小學生志願未來會不會出現：我長大要當「顏立委」？國民黨、地方派系、把持宮廟等那些人，竟然把中二選區立委操作成只許姓顏，不許姓陳、不許姓林、姓...。必須立委=顏立委才行，否則，恁爸就沒爽...，由黨魁朱立倫帶頭一直抹黑、一直造謠等等手段、連講抗中保台都被朱立倫當做罷免理由，藍、紅、黑三結合簡直像蓋布袋圍毆，非罷掉陳柏惟不休。

罷免掉基進黨唯一立委陳柏惟後，用腳趾頭想，就知道一定是顏家的人出來參加補選，因為他們認定必須立委=顏立委，顏家的他，才能稱正港的「顏立委」啊！

罷免掉基進黨唯一立委陳柏惟後，用腳趾頭想，就知道一定是顏家的人出來參加補選，因為他們認定必須立委=顏立委，顏家的他，才能稱正港的「顏立委」啊！圖為前立委顏寬恒（前中）9日接受國民黨徵召，出征台中第2選區立委補選。（中央社）

不過，相信中二選區選民應該不會讓這款的代誌發生！什麼時代了，他們竟還存留黨國封建思想的繼承把持心態、還想在玩那種地方霸王的控制手段？只有中國國民黨那些人，才會患了中國專制封建的黨國病。

上回罷免案，國民黨+顏家+境外網軍全力操作，罷免同意票才比25%門檻多一點點，這回補選，只要有30%-35%以上愛好民主、理性自覺的選民出來投票，一定不會讓「立委=顏立委」的封建企圖得逞。

顏寬恒昨晚宣布參選，有句話倒是講對了，就是「要有好的空氣」，但要台中有好的空氣，就在12月18日公投時必須先對以珍愛藻礁為名反三接天然氣接收站投下「不同意票」，顏寬恒真的能嗎？大約又是「不問選民，不問科學，先問爸爸」吧！

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