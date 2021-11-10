健康醫療網》貪圖一時歡愉 別讓笑氣「癱掉」你的人生

笑氣、咖啡包及喵喵等新興毒品有共同特性，例如容易取得、便宜、使用方便以及不容易被查緝，年輕人在歡慶的場合為提升興致，混搭笑氣與新興毒品，如卡西酮、安非他命、K他命或搖頭丸的事件層出不窮。

一名20多歲的青年大量使用笑氣，一天100公升，合併咖啡包、安非他命和酒精，出現被害感及幻覺，因渴求（Craving）時情緒激動，不只會使用暴力傷害自己，還曾持鋼瓶威脅他人，經常因此至急診就醫。

使用多重成癮物質 恐增致死風險

笑氣、咖啡包及喵喵等新興毒品有共同特性，例如容易取得、便宜、使用方便以及不容易被查緝，年輕人在歡慶的場合，酒吧、KTV、舞廳、私人聚會等，為了提升興致，混搭笑氣與新興毒品，如卡西酮、安非他命、K他命或搖頭丸的事件層出不窮。

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臺北市立聯合醫院松德院區藥劑科藥師黃思瑩表示，類似這種多重成癮物質使用會加重身體的危害性，甚至大幅增加致死風險。加上笑氣不受《毒品危害防制條例》之規範，使用者多為未成年即開始使用，許多年輕人便這樣不自覺掉入笑氣陷阱中，逐漸成癮無法自拔。

相較之下易取得 學生濫用藥物「笑氣」佔比高

依據衛生福利部110年1月「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」顯示，以學生濫用藥物人數統計分析，109年1-12月份第二級毒品（安非他命、搖頭丸及大麻）的濫用人數為最多，較前一年同期略成長2.5%；第三級毒品（愷他命、FM2、硝甲西泮）為次之，較前一年同期減少12.7%。

最值得注意的是，其他類物質（包括笑氣）的濫用人數排名第三，比前一年同期增加1.92倍，其中笑氣（非毒品物質）濫用人數為53人，就佔了全部通報人數將近十一分之一。

笑氣合法用途僅三種 不當使用恐造成心理依賴

化學式為N₂O的「笑氣」，學名為Nitrous oxide，氧化亞氮或一氧化二氮。黃思瑩指出，目前笑氣有三種合法用途：

（一） 在醫療上作為吸入麻醉時的輔助性氣體麻醉劑。

（二） 用在飲品及烘焙食品上，以笑氣當作推進氣體，製作奶泡；醫療用及食品用的笑氣由食藥署分別依藥事法及食安法管理。

（三） 使用在半導體工業，由經濟部及環保署管理，若查緝發現民眾未取得核可持有笑氣，依「毒性及關注化學物質管理法」第61條可處新臺幣3萬元到30萬元罰鍰。

人體吸入笑氣後，數秒內會有麻醉麻木感、欣快感及些微的致幻感受，持續時間只有數分鐘，由於作用時間短暫，容易造成追加使用的情形。曾有個案報告表示，笑氣吸起來有特別的甜味，很快會全身癱軟，好像到了另一個世界，也就是所謂的解離現象、此時會有舒服愉悅感，然而這些感覺會很快消失，為了延續這種感覺，笑氣的使用量就愈來愈大，甚至有些使用者房間內擺放數瓶笑氣鋼瓶，導致身體四肢癱軟現象。

長期使用笑氣副作用多 吸入過量甚至可能缺氧、死亡

使用笑氣的副作用為短暫頭暈、解離現象、失去平衡、記憶與認知障礙以及腿部無力。吸入過量笑氣，會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀，當急性中毒時，會導致缺氧。因此醫療用笑氣的氧氣含量不低於19.5%，以降低麻醉患者缺氧風險，然而娛樂用的笑氣中不含氧氣，危險性高，吸入過量而缺氧，甚至引發死亡。

黃思瑩提醒，長期使用笑氣會導致人體維生素B12缺乏，導致周邊神經病變及巨紅血球性貧血。初期的神經傷害症狀較輕微，包括手腳發麻、平衡與協調功能受損、及輕微之肌肉無力等。後期之症狀則包括末梢感覺異常（Paresthesia）或喪失、乃至四肢麻痺，最終無力行走。

養成正確價值觀 勿因惡小而為之

笑氣會上癮嗎？類似於其他成癮物質，研究指出笑氣不具生理成癮性，但吸食笑氣可能成為一種習慣，甚至發展成心理依賴，一旦開始吸食，容易渴望再度嘗試。長期吸食笑氣可能產生耐受性，使用劑量會一次比一次還高，以達到相同的欣快感效果。另有研究指出在青少年時期長期吸入笑氣，未來使用海洛因的風險也隨之增加。可見如何管制青少年濫用成癮物質十分重要。

青少年是價值觀養成重要階段，也是建立成年時行為模式的關鍵時期。勿因惡小而為之，少年也！千萬不可輕忽笑氣對人體的傷害。

《參考資料》

1. 衛生福利部109 年1-12月「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」https://antidrug.moj.gov.tw/cp-89-6934-2.html Accessed on 2021/06/08

2. 馬大元等，笑氣（氧化亞氮）濫用，台灣精神醫學，2002;16:243-8

3. 楊士隆、鄭元皓、林世智，新興毒品混合包之發展動向與市場交易模式，藥物濫用防治，2019;4（3）:59-80

4. Anesthetic Gases: Guidelines for Workplace Exposures. OSHA：2000. http://www.osha.gov/dts/osta/anestheticgases/index.htmlAccess on 2021/04/25

5. Shih-Yun Lan et al. Recreational nitrous oxide abuse related subacutecombined degeneration of the spinal cord in adolescents –A case series and literature review. Brain & Development 41 （2019） 428–435. https://doi.org/10.1016/j.braindev.2018.12.003

6. Yuanyuan Xiang et al. Recreational Nitrous Oxide Abuse: Prevalence, Neurotoxicity, and Treatment. Neurotoxicity Research （2021） 39:975–985.

7. 一氧化二氮（笑氣）為關注化學物質管制問答集（109），行政院環境保護署毒物及化學物質局https://www.tcsb.gov.tw/dl-2422-0527bd6abd01424683272b5ee8e590c2.html. on 2021/06/08

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 貪圖一時歡愉 別讓笑氣「癱掉」你的人生

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