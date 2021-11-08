健康醫療網》跟隨韓劇潮流製作椪糖，誤碰這些事恐傷身！

在加熱糖漿時，應避免將糖漿煮燒焦，以免對健康有害，且煮糖漿的器皿或勺子也需注意使否為食品級耐熱容器。

因應韓劇爆紅的古早味零食「椪糖」，讓許多人開始躍躍欲試想要嘗試製作，但製作時可得多留意，除了注意加熱步驟即用火安全，挑選食材時也應選用食品級的產品，即使沒使用完，也得保存在陰涼乾燥的地方，避免吸濕受潮結塊發生。食藥署表示，想要製作椪糖就得了解製作的科學原理以及食安要點，才能安心享受製作樂趣。

圖為椪糖示意圖。（報社合成／Netflix提供／法新社）

熬煮糖漿時將空氣混入 冷卻後空隙糖塊成椪糖

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但究竟椪糖該如何製作呢？食藥署解釋，椪糖的製程主要是因在熬煮糖漿的過程中將大量空氣混入，使得糖漿產生許多空隙，等到冷卻後，保留下來空隙的糖塊正是椪糖，因此在製作時得加入小蘇打，促使加熱過程中產生二氧化碳，幫助糖漿出現更多氣泡空隙，尤其在熬煮糖漿，當砂糖加熱至150 °C以上時，原本透明的糖漿就會轉變為帶焦糖香氣的褐色糖漿，又祐稱為焦糖化反應。

台韓椪糖製作大抵相同 韓樂於製成特殊形狀椪糖

食藥署說明，事實上，臺、韓兩地的椪糖製作方式大抵相同，在容器裝入砂糖與少許的水後，以小火加熱且持續攪拌，等待砂糖化為糖漿狀並開始起泡，煮至黏稠狀後離火，這時加入少量的小蘇打粉並快速攪拌均勻，受熱產生的二氧化碳就會開始使糖漿膨脹，但台灣的做法則是等待膨脹的糖漿與容器靜置，冷卻定型後再烤熱容器底部脫模，韓國則是直接將膨脹的糖漿倒在平面上，利用器具將糖漿壓扁，再以各種形狀模具製作成特殊形狀的椪糖。

在加熱糖漿時避免煮燒焦 以免對健康有害

不過要注意是在加熱糖漿時，應避免將糖漿煮燒焦，以免對健康有害，且煮糖漿的器皿或勺子也需注意使否為食品級耐熱容器。食藥署呼籲，民眾應避免使用來路不明、非食品級的原料，注意食安問題，就能盡情享受製作椪糖的樂趣。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 跟隨韓劇潮流製作椪糖，誤碰這些事恐傷身！

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