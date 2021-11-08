胡，怎麼說》畏共如虎，舔共如奴，如此退將，鼠輩不如！

胡文輝

中國戰機幾乎天天侵擾台灣西南空域，退將夏瀛洲竟稱，共軍「完全有權巡邏自己的國土」，這種對中共匍匐跪地、完全投降的言論，如不叫叛國，什麼才叫叛國！？

畏共如虎，舔共如奴，如此退將，鼠輩不如！

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國防部最近的報告指出，在共軍戰機侵擾台灣的同時，中共透過大外宣、小粉紅、假訊息農場、在地協力者四大模式對我實施認知戰。

夏瀛洲的言論根本就是中共的「在地協力者」、對台認知戰的工具，說白了，在地協力者就是「中共同路人」、傳聲筒，說的更白一些，根本就是幫中共搖旗吶喊的小嘍囉。

退將夏瀛洲（中）的言論根本就是中共的「在地協力者」、對台認知戰的工具，說白了，在地協力者就是「中共同路人」、傳聲筒，說的更白一些，根本就是幫中共搖旗吶喊的小嘍囉。（資料照）

夏瀛洲對中國官媒環球時報發表如此恬不知恥的投降言論，把中華民國統治下的台灣西南空域，當做是中華人民共和國的國土，這就是背叛中華民國！

夏瀛洲也背叛了蔣中正、蔣經國，背叛了兩蔣反共、保衛中華民國的畢生志業。

夏瀛洲更背叛了中華民國國軍、背叛了台灣兩千三百萬人民！

台灣西南空域若像夏瀛洲所講混蛋加三級的鬼話，是中華人民共和國「國土」，共軍戰機完全有權巡邏，那麼，台灣豈不全都成了中華人民共和國「國土」？中共軍機隨時可以來來去去巡邏？那中共政權豈不更可以任意專制統治台灣了？！

夏瀛洲講的鬼話除了混蛋加三級，更是包藏禍心、禍台賣國！因為他完全接受傳播中共的說法，把台灣當做中華人民共和國的一部分，而中華民國早已滅亡了、不存在了。

另一退將、國民黨黃復興黨部主委季麟連日前曾稱，共機到台灣西南空域演訓，不算侵擾，引起各方批判，國民黨黨魁朱立倫還發言為他辯解緩頰力挺，現在，夏瀛洲發表更露骨到恬不知恥的言論，國民黨及朱黨魁也該表個態吧，在表態反對抗中保台之後，是否也進一步跟進夏瀛洲？

國民黨黃復興黨部主委季麟連（中）日前曾稱，共機到台灣西南空域演訓，不算侵擾，引起各方批判。（資料照）

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