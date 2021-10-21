胡，怎麼說》線民風暴的荒謬-罪惡總線頭「黨國惡霸」，沒事還奸笑！

胡文輝

「線民（抓耙仔）事件」愈滾愈大，一波未平一波又起，眼看要捲起一場政治風暴！

線民上面有線頭，線頭上面還有總線頭，線民有罪，總線頭更罪不容誅！當年派各路線民到處偵搜刺探掌控的總線頭，除了中國國民黨政權，哪還會有誰？因此，在立委黃國書被爆當年曾當線民（抓耙仔），刺探黨外及後來的民進黨，所引發的風暴中，竟出現最奇怪、最荒謬、最沒天理的景象：

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立委黃國書。（資料照）

1，當年吸收、派出、安排線民滲透監控各方的那個黨，就是線民罪惡的「總線頭」─黨國大惡霸，竟然沒事，還在奸笑，不但意圖甩鍋卸責，聲稱那不干它的事，一推258，那個黨的人還反諷民進黨是「線民窩」。

2，曾被「線民（抓耙仔）」滲透、潛伏、入侵、舉報、監控迫害的受害方─綠營，卻被那一根根飄在半空、沒頭沒尾、只偶露出小半截叫做所謂「真相」的「線」糾纏，搞得彼此猜疑、氛圍詭譎，甚至傳出有派系欲藉爆同志的「線」料打擊對手。

3，線民（抓耙仔）被爆出當年醜行，已無所逃於天地之間！但是，線民造孽的罪惡總線頭、最大最惡的加害者「黨國惡霸」，卻仍消遙在罪惡歷史之外，還在奸笑、熱諷、冷嘲。派出、安排、吸收線民（抓耙仔）潛伏綠營的那個黨呢，它不但活的好好的，還反過來駡捍衛民主的人叛徒，這有天理嗎？

4，綠營過去遭受黨國惡霸所派線民滲透之害、現在又被那刻意放出的一根根線民之線，經過內外一陣炒作、夾雜內鬥，造成二度、三度、多度傷害！

當年吸收、派出、安排線民滲透監控各方的那個黨，就是線民罪惡的「總線頭」─黨國大惡霸，竟然沒事，還在奸笑，不但意圖甩鍋卸責，聲稱那不干它的事。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

在轉型正義過程中，真相是當然是最重要、最基本的追求，但那絕不是爆料爆出的半套真相、甚至真相只有一點點、其他都是用自己想像的假相充斥，尤其是被爆料的當事人逝世已逾20年，被冤被曲解被擴大被歪曲，都無法解釋辯白，生者利用逝者無法回嘴，在沒有十足的證據且經得起檢證之下，對他爆料及加料，都是很不道德的。



5，線民風暴中，背後還有一個更奇怪、更荒謬、卻也更危險的現象就是：大家在議論「過去的抓耙仔」的同時，對於外力、外敵線頭操控著的「現在進行式抓耙仔」，卻毫無警覺，視而不見，縱容包庇。

過去的抓耙仔線民，對內，傷害的是一人、一派、一黨。現在進行式的抓耙仔，對外，總線頭抓在中共手中，它們明目張膽、囂張猖狂，傷害全台灣以及2350萬人的自由民主，為禍至大。

6，過去曾派線民（抓耙仔）監控台灣，當線民總頭頭的那個黨國集團，現在裡頭卻充斥著在中共操控下，共謀反獨促統的線民，那個黨那個樣，才是真正的線民窩。

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