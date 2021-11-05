自由開講》國民黨的「街舞」？

蕭嘉弘

前台中立委沈智慧，也是中華民國街舞運動協會理事長，找來藍營大咖，幫舉辦的第一屆中正盃全國街舞錦標賽拍短片宣傳，只是各大咖們大都不會跳，讓觀影顯得相當尷尬。

前台中立委沈智慧（中），也是中華民國街舞運動協會理事長，找來藍營大咖，幫舉辦的第一屆中正盃全國街舞錦標賽拍短片宣傳，只是各大咖們大都不會跳，讓觀影顯得相當尷尬。（擷取自沈智慧臉書）

街舞已經是納入2022年杭州亞運和2024年巴黎奧運的比賽項目，前立委致力推展街舞，助台灣能在國際上發光，值得讚許。但推展街舞，何必一定要分藍綠，或政黨派系？若能找來同樣有高中街舞社經驗的北市吳沛憶議員，或民眾黨和時力人員，相信更能營造全民喜愛和接觸街舞的風氣，達到提升台灣街舞實力的目的！

請繼續往下閱讀...

沈智慧開闢人生另一舞台，卻少了智慧。讓以全民為推展對象，不分男女老少的運動協會，赤裸裸呈現政黨色彩，支持街舞變相成了對國民黨政治人物的響應，相當不智，特別加深運動協會常是政黨附庸，以及酬庸過氣政客的社會不良印象！

台灣體壇在東奧之後，呈現新的氣象，國手們表現的優異，引起全民的注意，尊重和熱愛。公共政治人物更該放下內心成見，和自我設限，以推動台灣整體運動水準的提升，不要把持不住，迷失了方向，讓台灣體壇露出的曙光又變黯淡，影響觀感和人民團結。

（前記者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail、com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法