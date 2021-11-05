自由開講》曾見證林靜儀專業、沒架子 她當選會是台中人福氣！

蘇穩中

基進立委陳柏惟遭罷免後，綠營推派出曾有立法院「醫師立委」稱號的林靜儀出馬，預料對上國民黨前立委顏寬恒。蔡英文總統更下軍令，給林的任務就是「拚下這一席」，不要讓拖累台灣的力量有機可勝，用行動證明，台灣民主不會因為惡意罷免倒退，讓希望台灣更好的人，贏過只想絆倒台灣的人。她的出線倒讓筆者想起，大約在兩年前左右，筆者當時以某家媒體記者的身分，在林靜儀的國會辦公室對她進行專訪。

民進黨中執會3日通過台中第2選區立委補選人選，由前立委林靜儀參選。（資料照）

當時的採訪非常順利，很健談的林靜儀話匣子只要一打開，就可以聊到天邊海角，完全不喊累，且通篇講的盡是滿滿對公益的關懷、以及對時事議題的直白、獨到見解，記得在正規的採訪結束後，又與靜儀閒聊了一會兒，不只聊到笑聲四溢，也讓筆者看到的是，立委的親民表現。

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2018年底，民進黨在地方縣市長選舉整體呈現大敗，蔡英文當時辭去黨主席，接任的卓榮泰找來林靜儀幫忙黨務，林也在2019年初接下民進黨國際部主任，國會、黨部兩頭跑的林靜儀雖忙碌，但還願意花時間跟記者話家常，當時就讓筆者見識到，林委員的隨和、沒架子，樂意不藏私的分享人生故事，留給筆者很不錯的印象。

今年疫情以來，林靜儀屢次以其醫師身分，在臉書、或上電視傳達防疫正確觀念，也發揮戰鬥力，用專業角度力抗藍白陣營，讓外界看到林靜儀的理性論述能力，與2018年類似情況，這次在外界期盼聲中，林再次接受民進黨徵召，臨危授命代表綠營參選中二選區的補選。筆者要祝福林靜儀旗開得勝，她問政專業又親民的鮮明性格，若能贏得補選，相信會是中二選民的福氣。

（前記者）

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